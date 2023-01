Les 5 plus grosses affluences de l’histoire pour un match NBA

La nuit prochaine, on devrait vivre un moment d’histoire en NBA. Effectivement, 63 592 spectateurs sont attendus à l’Alamodome de San Antonio pour la rencontre opposant les Spurs aux Golden State Warriors, dans ce qui deviendra la rencontre avec la plus grande affluence all-time. En attendant, retour sur les 5 autres matchs qui ont réuni le plus de fans jusqu’à aujourd’hui.

Atlanta Hawks vs Chicago Bulls

Date : 27 mars 1998

Lieu : Georgia Dome (Atlanta)

Nombre de spectateurs : 62 046

En pleine “Last Dance”, les Bulls de Michael Jordan ont plus que jamais déplacé les foules. La preuve en ce 27 mars 1998, où la venue de MJ à Atlanta a réuni pas moins de 62 046 spectateurs – record NBA – au Georgia Dome. Cette saison-là, les Hawks jouaient exceptionnellement dans le stade couvert de football américain de la ville, en attendant l’ouverture de leur nouvelle salle qui devait remplacer l’Omni Coliseum. Pour la petite histoire, sachez que la franchise d’Atlanta avait dans un premier temps limité l’affluence à 57 000 personnes pour des raisons de sécurité, mais des billets pas chers ont été vendus dans les dernières heures pour pouvoir battre le précédent record. Ceux qui voulaient regarder une dernière fois Michael Jordan, ou qui n’ont jamais eu l’occasion de l’observer en vrai, se sont jetés dessus pour voir Jojo donner la victoire à Chicago avec 34 points.

Chicago Bulls and Atlanta Hawks square off in front of record crowd of 62,046 in Georgia Dome. It was 27th March of 1998 and this date stayed in NBA history.The Bulls won Hawks with 89-74 and Michael Jordan scored 34 points. #NBA #NBATwitter #ChicagoBulls #Hawks #LastDance pic.twitter.com/H97QG5hWi0 — Christos Harpidis (@chrisalucard) June 4, 2020

Detroit Pistons vs Boston Celtics

Date : 29 janvier 1988

Lieu : Pontiac Silverdome (Pontiac)

Nombre de spectateurs : 61 983

Avant ce Hawks – Bulls de mars 1998, le record d’affluence appartenait à la franchise des Detroit Pistons, qui a accueilli les Boston Celtics devant quasiment 62 000 personnes au Pontiac Silverdome, le 29 janvier 1988. Les Pistons n’évoluaient pas encore au Palace d’Auburn Hills à l’époque, mais dans ce grand stade couvert qui était aussi la maison des Detroit Lions (la franchise NFL de la ville) et même le théâtre de compétitions de supercross. Ce jour-là, les Bad Boys de Detroit (Isiah Thomas, Dennis Rodman, Bill Laimbeer, Rick Mahorn…) ont profité de cette soirée record pour mettre une petite fessée à leurs rivaux de Boston (victoire 125-108 pour Detroit), menés par Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parish. “C’était incroyable de regarder les tribunes et de voir autant de personnes” dira le regretté Chuck Daly après la rencontre.

Detroit Pistons vs Philadelphia 76ers

Date : 14 février 1987

Lieu : Pontiac Silverdome (Pontiac)

Nombre de spectateurs : 52 745

Toujours dans le Michigan, toujours au Pontiac Silverdome, la NBA a vu son record d’affluence (qui datait de février 1986 à l’époque avec 44 180 fans) être battu le 14 février 1987 pour un match opposant les Detroit Pistons aux Philadelphia 76ers, avec pas moins de 52 745 spectateurs à l’intérieur du stade. Sous l’impulsion d’Adrian Dantley (35 points), Vinnie Johnson (24 points) ou encore Joe Dumars (20 points), Detroit n’a fait qu’une bouchée de la bande de Julius Erving ce jour-là avec une victoire 125-107.

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets

Date : 17 avril 1990

Lieu : Hubert H. Humphrey Metrodome (Minneapolis)

Nombre de spectateurs : 49 551

En 1990, les Minnesota Timberwolves jouaient la toute première saison de leur histoire (ils ont été créés en 1989 en tant qu’expansion team) mais ne possédaient pas encore de salle attitrée. En attendant l’ouverture du Target Center pour la campagne 1990-91, les Loups ont ainsi évolué au Metrodome, le stade couvert qui accueillait les Minnesota Vikings (franchise NFL de la ville). Le 17 avril 1990, pour la dernière rencontre à la maison des Wolves lors de leur saison inaugurale, 49 551 spectateurs sont venus pour assister au match face aux Denver Nuggets, qui s’est finalement terminé sur une victoire 99-89 de Denver. Sachez que cette année-là, la franchise de Minnesota a établi un nouveau record NBA pour le nombre total de spectateurs sur l’ensemble d’une saison (1 072 572 en 41 matchs à domicile).

Detroit Pistons vs Atlanta Hawks

Date : 30 mars 1988

Lieu : Pontiac Silverdome (Pontiac)

Nombre de spectateurs : 47 692

Le 30 mars 1988, quasiment 47 700 spectateurs se sont donné rendez-vous à Pontiac pour la rencontre opposant les Detroit Pistons aux Atlanta Hawks. C’est la cinquième plus grosse affluence de l’histoire pour un match NBA à l’heure de ces lignes, et le troisième match joué au Silverdome. Contrairement aux deux autres, les Pistons sont tombés ce jour-là 103-102 face à la bande de Dominique Wilkins, et ce malgré le match XXL de mister Isiah Thomas (35 points).

Hors catégorie : NBA All-Star Game 2010

Date : 14 février 2010

Lieu : Cowboys Stadium (Arlington)

Nombre de spectateurs : 108 713

Ce n’est pas un match de saison régulière ou de Playoffs, donc il est dans une catégorie à part. Mais la plus grande affluence all-time pour une rencontre de basket NBA, c’est celle du All-Star Game 2010 qui s’est déroulé dans le tout nouveau stade des mythiques Dallas Cowboys (franchise NFL) devant 108 713 spectateurs. C’est également la plus grande affluence pour un match de basket tout court. Sur cette énorme scène remplie d’étoiles, c’est Dwyane Wade qui a brillé le plus, l’arrière du Heat terminant avec le titre de MVP du All-Star Game (28 points, 6 rebonds, 11 passes, 5 interceptions) après avoir guidé la Conférence Est vers une victoire 141-139.