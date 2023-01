Toujours plus de mouvement à Atlanta ! Alors que de nombreux changements ont eu lieu en coulisses récemment chez les Hawks, on apprend désormais que Kyle Korver va devenir manager général assistant au sein de la franchise.

L’ancien sniper monte en grade chez les Hawks.

Arrivé à Atlanta l’été dernier dans un rôle de directeur de développement des joueurs, Korver va donc seconder Landry Fields désormais, ce dernier ayant pris la place de Travis Schlenk en tant que boss des opérations basket il y a un peu moins d’un mois. Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, le deal est en cours de finalisation.

ESPN story on Kyle Korver’s hiring as an assistant GM with the Atlanta Hawks: https://t.co/Qu8cygrK8z — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2023

All-Star sous le maillot des Hawks en 2015 et faisant partie des meilleurs shooteurs all-time (5e shooteur le plus prolifique de l’histoire avec 2 450 tirs primés en carrière), Kyle Korver profite du remaniement du front office d’Atlanta pour prendre un rôle plus important.

Non seulement il va continuer de garder un œil sur l’aspect développement, mais surtout il va pouvoir donner son point de vue dans les choix de la franchise en matière d’échanges et de gestion de joueurs. Alors que Travis Schlenk ne fait plus du tout partie de l’organigramme des Hawks selon The Athletic, c’est donc Fields et Korver qui ont désormais la responsabilité de redresser la franchise, en compagnie également de Nick Ressler (le fils du proprio Tony Ressler) qui pèserait beaucoup dans les différentes discussions.

Une dynamique pour le moins intéressante quand on sait que la NBA Trade Deadline est dans tout juste un mois et que des mouvements sont attendus à Atlanta (notamment sur le dossier John Collins).

Les Hawks affichent actuellement un bilan de 19 victoires pour 22 défaites, synonyme de neuvième place à l’Est. Des résultats bien loin des ambitions de la franchise après le transfert de Dejounte Murray l’été dernier…

_____

Source texte : ESPN