Dans la liste des joueurs français ayant remporté un titre NBA, il y a Ronny Turiaf. L’ancien intérieur possède un parcours très particulier en NBA, et est également passé par la case équipe de France. Ronny, c’est d’abord un mental d’acier… doublé d’un cœur d’or. Allez, on se pose tous ensemble pour revenir sur la carrière de ce grand bonhomme.

Ronny Turiaf, un nom que tous les amateurs de basket ont appris à connaître dès 2003. Alors âgé de 20 ans, le jeune intérieur est sélectionné pour disputer le championnat du monde de basket avec l’équipe de France. Seulement 14 minutes passées sur le terrain, mais 14 minutes pleines de promesses. Son parcours ? l’INSEP bien sûr, puis la faculté de Gonzaga aux Zétazunis avant de s’engager officiellement pour la Draft en 2005. Sélectionné par les Lakers en 37e position, il se la donne au max pendant la Summer League et obtient un contrat garanti, le début du rêve… mais aussi des soucis.

Comme c’est de rigueur en NBA, les joueurs passent toute une batterie de tests médicaux avant de poser leur signature au bas d’un contrat. Les tests passés par ce cher Ronny font déceler aux médecins une malformation cardiaque au niveau de l’aorte. En une seconde, tout semble se briser. Il faudra une opération à cœur ouvert, entière prise en charge par les Lakers, et cinq mois de rééducation pour qu’il puisse enfin faire sa première apparition sur un terrain. Il se souviendra toujours du geste des Purple and Gold, qui n’avaient aucune obligation contractuelle de financer ses soins.

Je ne crois pas que beaucoup de gens sachent ceci, mais après chaque match à domicile que j’ai joué avec les Lakers, j’allais voir Dr. Buss dans son bureau. Juste pour être sûr qu’il sache que je suis reconnaissant. Nous avions ce langage implicite. Il savait pourquoi je venais le voir, et il me regardait en mode ‘Je te couvre, fils. Tu fais partie de la famille maintenant’.” – Ronny Turiaf

L’histoire est déjà magnifique, mais attendez de lire la suite. Lors de son premier match avec les Lakers, le Ron’ a eu le droit à un accueil exceptionnel de la part de l’ensemble de ses coéquipiers, y compris Kobe Bryant. Tout cela alors qu’il n’a joué que 52 secondes. Un magnifique exemple du meilleur de ce que peut produire la NBA.

“Je ne sais pas si nous aurons assez de temps pour parler de l’impact que Kobe a eu sur moi et sur toute une génération de joueurs…

Je m’en souviens très bien, je crois que c’était le 7 ou le 8 février 2006. C’était mon premier match, contre les Rockets. Je me souviens avoir senti que j’étais trop lent, que tout allait très vite. Mais ce dont je me souviens le plus est l’après-match, quand tout le monde m’a sauté dessus dans le vestiaire.

Ils m’ont jeté de la Gatorade sur moi, ils m’ont jeté de la poudre, c’était juste si bien et ils me disaient ‘Bienvenue en NBA, tu es officiellement un joueur NBA’. Je me souviens de l’excitation de mes coéquipiers, de mes pairs et de moi-même.

M’avoir vu six mois plus tôt, subir une opération du cœur Je me souviens avoir été si heureux, si reconnaissant, genre, ok, tous les efforts que j’ai fait jusqu’à maintenant étaient valables pour vivre cela. Même si j’ai joué 52 secondes” – Ronny Turiaf.