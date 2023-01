Nos basketteurs français ont porté haut les couleurs bleu-blanc-rouge pour faire briller l’Hexagone dans ce nouvel épisode. À Evan Fournier et à Rudy Gobert, la Fédération Française de la Lose reconnaissante.

Petite erreur de communication entre Evan Fournier et Jalen Brunson, et ça donne une perte de balle bête pour les Knicks. Remarque, notre Vavane national doit être habitué à force de jouer avec l’Équipe de France.

Passer après Hakeem Olajuwon et Yao Ming au poste de pivot des Houston Rockets n’est pas une tâche facile, Alperen Sengun l’a appris à ses dépens. Au moins, on ne pourra pas reprocher au pivot turc de ne pas essayer de rendre hommage aux légendes.

Si on vous dit intérieur français qui tape des coast-to-coasts, vous dites ? Victor Wembanyama naturellement. Non parce que Rudy Gobert a essayé, et autant vous dire que ça lui réussit autant que les stepbacks à 3-points.

Saviez-vous qu’aux States, les pivots sont parfois surnommés les men in the middle ? Ivica Zubac a décidé de faire honneur à cet affectueux sobriquet en se retrouvant, on ne sait comment, au milieu de la ronde des cheerleaders des Timberwolves. Avec une idée d’après-carrière en tête ?

Voilà un Shaqtin’ A Fool très international pour égayer votre fin de semaine. Sur ces magnifiques images, on vous laisse avec ces paroles d’un grand homme politique français “Be you, be proud of you, because you can be, do, what we want to do”.