Shaqtin’ A Fool, Saison 2019-20 Vol. 12 : Rudy Gobert en course pour le DPOY et l’Oscar du meilleur acteur

Qui dit vendredi dit poisson pané à la cantine mais dit aussi et surtout Shaqtin’A Fool. Nouvelle édition aujourd’hui du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à vendredi prochain. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.



Et on commence avec un client un peu spécial puisqu’il s’agit tout simplement de notre Rudy Gobert national. C’est quand tu te fais sélectionner pour le All-Star Game et que tu apparais dans un épisode du Shaqtin’A Fool que tu réalises qu’on commence vraiment à te prendre au sérieux en NBA (no joke). Le double DPOY en titre a sorti son meilleur costume de comédien pour ce flopping sur Eric Gordon qui n’a malheureusement trompé personne. Il va encore falloir bosser cet acting avec ton pote Mister V pour devenir un simuleur professionnel Rudy ! Ensuite, Draymond Green se croit à l’entraînement et ne respecte même plus les règles basiques en commençant à partir en dribble sur un touche. Vivement que la saison se termine pour les Warriors… Troisième candidat du jour, Collin Sexton nous a montré ses qualités de danseurs. La légende dit même qu’il détient tous les records de la ville sur les bornes d’arcade de danse. Puis, on termine en beauté avec Russell Westbrook qui aurait mieux fait de continuer à foncer tête baissée en dribblant plutôt que de s’essayer à la passe. C’est bien la première fois qu’on doit lui dire ça.

Voilà pour les candidats à la meilleure barre de rire de la semaine. Ici ? Impossible de ne pas sélectionner notre Frenchie. Chauvins jusqu’au bout !