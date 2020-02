Kobe Bryant aura droit à son mémorial public au Staples Center le 24 février : un hommage à la hauteur du bonhomme

Ce n’était qu’une question de temps avant que cela ne soit confirmé, et c’est désormais chose faite par le Los Angeles Times : un mémorial public sera organisé en l’honneur de Kobe Bryant qui, on le rappelle, est décédé lors d’un accident d’hélicoptère en compagnie de sa fille Gianna et de sept autres personnes. Il se tiendra le 24 février prochain et quoi de mieux que la deuxième maison du Black Mamba, le Staples Center, pour accueillir cet événement qui sera, à n’en pas douter, chargé d’émotions.

Los Angeles sera donc une nouvelle fois au cœur de l’actualité sportive dans environ deux semaines. Après avoir subi de plein fouet la mort de la star des Lakers du côté de Calabasas le 26 janvier dernier, la Cité des Anges et l’entrée du Staples Center étaient devenues un lieu de recueillement pour des milliers de personnes admiratrices du Black Mamba. Lors de l’émouvante cérémonie d’avant-match contre les Trail Blazers de Portland, LeBron James parlait déjà de cet éventuel mémorial pour Bryant. Ses vœux furent exaucés dans un premier temps par le maire de la ville, Eric Garcetti, qui avait confirmé la semaine dernière qu’un service funéraire était en préparation, et donc par l’annonce officielle du quotidien californien. Rien de plus logique étant donné l’impact de la disparation du bonhomme, que ce soit dans la sphère purement basket avec des joueurs en larmes à chaque début de match, ou plus globalement dans l’univers sportif avec de multiples hommages, de Neymar à Novak Djokovic en passant par Nick Kyrgios. Et puis on peut faire allusion aux autres disciplines qui ont été marquées par la mort de Kobe, avec par exemple le cinéma et Leonardo DiCaprio, qui le définissait comme étant « plus grand que nature, une légende ». Même des grandes personnalités politiques comme Donald Trump et Barack Obama s’étaient exprimées sur la mort de l’une des personnalités emblématiques des States.

Concernant les informations en rapport avec la cérémonie, le LA Times rapporte que c’est suite à des discussions entre Vanessa Bryant, la franchise des Lakers et le Staples Center que la date a été définie. Il y a un côté symbolique aussi à organiser cette manifestation le 24 février puisque ce numéro a été porté par Kobe, alors que Gianna portait le 2 (24/02). Question temporalité encore, la manifestation se déroulera entre deux matchs des Lakers à domicile. Le 23 février contre les meilleurs ennemis de Kobe – les Celtics – et le 25 contre les Pelicans de Zion Williamson. À noter aussi que les Clippers joueront le 24 février au Staples Center contre les Grizzlies, un match prévu à 19h30 heure locale et qui se déroulera donc après la cérémonie. Aucune information n’est encore disponible quant au programme de l’événement et de la billetterie mais selon le journal de Los Angeles et certaines sources, la probabilité de se procurer un ticket pour assister à la cérémonie demeure très faible. Les places devraient être rapidement limitées et étant donné le standing de la personne honorée, beaucoup de célébrités devraient se rendre dans l’antre des Lakers ce jour-là.

La légende éternelle des Lakers et sa fille seront donc honorées une nouvelle fois comme il se doit. Il faut savoir que le Staples Center n’accueille pas ce genre d’événement tous les quatre matins. Le dernier à avoir reçu un tel hommage est le rappeur Nipsey Hussle, mort le 31 mars 2019 et qui était originaire de Los Angeles. Une deuxième personnalité a eu droit à ce traitement, l’ancien King de la Pop Michael Jackson le 7 juillet 2009. Cela montre encore le niveau d’amour et de popularité qu’avait atteint Monsieur Bryant dans le cœur des gens de la Cité des Anges.

