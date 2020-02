Damian Lillard assurera un petit concert au All-Star Weekend : le peuple réclame une battle avec le Shaq !

Comme si sa sélection pour le All-Star Game ne suffisait pas, Damian Lillard a été retenu pour faire étalage de ses talents de rappeur lors de la soirée du samedi destinée aux différents concours. Le meneur de l’Oregon ne va pas chômer le 15 février prochain à Chicago puisqu’il distillera aussi des punchlines entre deux racks au 3-Point Contest. Il ne manque plus qu’on lui file les clefs du bar et on est bon.

La nouvelle est tombée hier soir, vers une heure du matin. C’est une première dans l’histoire de la NBA, un joueur se muera en chanteur pour animer la soirée des concours à laquelle il prendra part. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Damian Lillard aka Dame D.O.L.L.A. Un beau cadeau pour celui qui a décidé de se lancer dans la musique à l’été 2015 avec le single Soldier in the Game. Depuis ce départ, le natif d’Oakland arrive plutôt bien à gérer sa double vie de sportif-rappeur, surtout quand on regarde son niveau de jeu actuel avec notamment les deux derniers titres de joueur de la semaine à l’Ouest. Côté musique, le numéro 0 des Blazers continue son petit bonhomme de chemin. Après avoir sorti son premier album dans les bacs intitulé The Letter O en octobre 2016, le rappeur préféré de Russell Westbrook a confirmé ses qualités avec un second album qui se nomme Confirmed. Niveau originalité on repassera mais toujours est il qu’aujourd’hui, il est respecté par ses pairs, que ce soit LeBron James, Paul George, Draymond Green ou encore Iman Shumpert mais aussi dans le rap jeu où il fait des feat avec Lil Wayne, ou 2 Chainz. L’ancien pensionnaire de Weber State a même créé le #4barFriday qui permet à tous les rappeurs amateurs ou non de montrer leurs skills.

Unique wrinkle for NBA All-Star Weekend: Portland’s Damian Lillard will perform musically during Saturday night events in Chicago, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2020

Pour ce qui est de la programmation, on ne sait pas encore ce qui est prévu au United Center. Peut-être auront ils le privilège d’écouter les tracks issus du dernier album de Dame Big D.O.L.L.A sorti en 2019. La NBA est une Ligue qui possède en son sein plusieurs rappeurs, il ne serait donc pas impossible d’avoir une petite battle digne de Planète Rap. Les prétendants ne manqueraient pas. Marvin Bagley fait partie de ceux qui se sont clashés avec le boss des rappeurs NBA. C’était l’été dernier, quand MB3, invité chez First Take, avait répondu qu’il était prêt pour s’envoyer des punchlines avec Lillard quant il le souhaitait. Mais celui que l’on aimerait voir par-dessus tout face au Dracaufeu de Portland est un petit plus imposant que Marvin Bagley. Il est à l’origine de quatre albums dans les années 1990 que sont Shaq Diesel, Shaq-Fu : Da Return, You Can’t Stop The Reign et Respect. Vous l’aurez compris, il s’agit bien évidemment de Monsieur Shaquille O’Neal. Véritable showman et jamais le dernier pour dire une connerie, le gros Shaq s’inscrirait parfaitement dans la logique du All-Star Game qui est du fun, du fun et encore du fun. Surtout qu’il existe un contentieux entre les deux personnages pour savoir lequel est le meilleur rappeur à avoir évolué en NBA. L’occasion serait donc parfaite pour avoir droit à une explication de texte entre Shaq Attack et Dame D.O.L.LA.

Damian sera donc un des principaux acteurs de ce All-Star Weekend à Chicago. Au repos vendredi, shooteur et chanteur samedi et All-Star pour la cinquième fois à l’occasion du match des étoiles dimanche. En attendant, le fils de Jrue Holiday a du pain sur la planche pour ramener ses potes en Playoffs. Mais si son niveau de rappeur est au même niveau que ses qualités de basketteur, il se peut que le show qu’il proposera sera légèrement meilleur que celui de Fergie en 2018.

Source texte : Shams Charania/The Athletic