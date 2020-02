Jaylen Brown et Damian Lillard joueurs de la semaine : si ça continue Dame D.O.L.L.A. va très vite être hors catégorie

Comme chaque lundi, la journée se termine par les joueurs de la semaine en NBA. En ce 3 février, la Ligue a décidé de récompenser Jaylen Brown et Damian Lillard. S’il y avait un peu de suspense à l’Est, on peut dire que le choix était évident dans l’autre conférence…

Est-ce qu’on a vraiment besoin d’écrire un paragraphe pour expliquer pourquoi Damian Lillard vient d’être nommé pour la deuxième fois consécutive meilleur joueur de la semaine à l’Ouest ? Le sniper des Blazers est sur une autre planète depuis une quinzaine de jours et le Martin Luther King Day. La semaine dernière, Lillard a joué trois matchs, et a tourné à des moyennes de… 45,0 points (56,3% de réussite au tir, 22/39 du parking), 7,0 rebonds et 11,0 passes décisives. Voilà, ces statistiques sont bien réelles, il n’y a aucune faute de frappe. Dame D.O.L.L.A. a sorti son premier triple-double en carrière face aux Rockets, avant d’enchaîner avec une perf en 48-9-10 face aux Lakers pour rendre hommage à Kobe, suivie d’un autre carton contre le Jazz avec 51 pions inscrits et 12 caviars. Un massacre, tout simplement, et tous les adversaires de Portland sont repartis avec une défaite dans les dents. Les Blazers ont effectivement remporté leurs trois derniers matchs et restent sur cinq succès lors de leurs six dernières sorties. Ils possèdent désormais un bilan de 23-27 et se rapprochent de la huitième et dernière place qualificative pour les Playoffs, tout ça en grande partie grâce à ce diable de Dame.

De l’autre côté du pays, les chiffres ne sont pas aussi hallucinants mais Jaylen Brown a vraiment fait le taf la semaine dernière. En trois matchs, Brown a sorti des moyennes de 25,0 points (à 55,8% de réussite au tir) et 6,3 rebonds, pour trois victoires des Celtics face à Miami, Golden State et Philadelphia. On retiendra avant tout sa perf contre les Sixers, où il a mis la misère à ses adversaires avec 32 points et 9 rebonds. Non sélectionné pour le All-Star Game, Jaylen a parfaitement réagi et il est aujourd’hui récompensé par un titre de meilleur joueur de la semaine pour la deuxième fois de sa carrière. La première, c’était il n’y a pas si longtemps que ça, à savoir fin décembre. Brown continue donc sa grosse campagne, lui qui tourne cette année à 20,4 points et 6,6 rebonds de moyenne sous le maillot des Celtics. Une campagne pleine qui représente l’une des raisons expliquant la saison solide de Boston. Les hommes de Brad Stevens sont troisièmes de l’Est à l’heure de ces lignes avec 33 victoires pour 15 défaites.

Allez, rendez-vous la semaine prochaine, avec peut-être un Damian Lillard en mode triplé, lui qui évolue clairement à un niveau all-time actuellement. Est-ce que quelqu’un va réussir à le ralentir un minimum ? À voir mais on souhaite d’ores et déjà bonne chance aux Nuggets, aux Spurs, au Jazz et au Heat.

