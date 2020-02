TrashTalk Fantasy League : les vainqueurs du mois de janvier, la concurrence est rude !

Comme chaque saison, la TTFL récompense désormais 15 joueurs par mois, pour leurs exploits quotidiens ! Et en démarrant celui de février ce week-end, nous avons tenu à féliciter ci-dessous les 15 héros qui ont cartonné ce mois dernier de compétition.

En plus des vainqueurs hebdomadaires, qui ont remporté 50€ de paris gratuits sur Unibet et ont réussi à dominer le classement sur sept jours d’une intensité extrême, ce sont des vainqueurs mensuels qui auront droit à leur lot aujourd’hui après de vaillants efforts. Tout au long du mois de janvier, la pression fut permanente sur les épaules de ces joueurs au nez fin. Entre les sales performances de quelques pros en NBA et près de 30 000 concurrents prêts à leur faire la peau, il fallait être droit dans ses pompes pour tenir son rang dans ce Top 15. Qu’ils respirent ! Car ces soirées irrespirables seront récompensées dès maintenant… Félicitations !

1er – (100€ de paris offerts) : spruch

spruch 2ème – (30€ de paris offerts) : Paulo9

: Paulo9 3ème – (20€ de paris offerts) : johnjohn13

: johnjohn13 4ème – (10€ de paris offerts) : Babas13o7

: Babas13o7 5ème – (10€ de paris offerts) : Micka21

: Micka21 6ème – (5€ de paris offerts) : GasOline25

: GasOline25 7ème – (5€ de paris offerts) : TackoChirac

: TackoChirac 8ème – (5€ de paris offerts) : Rimbaud

: Rimbaud 9ème – (5€ de paris offerts) : Ferc37

: Ferc37 10ème – (5€ de paris offerts) : Alphi

: Alphi 11ème – (5€ de paris offerts) : azarmalesverts

: azarmalesverts 12ème – (5€ de paris offerts) : coachniko

: coachniko 13ème – (5€ de paris offerts) : Joooris57

: Joooris57 14ème – (5€ de paris offerts) : Flower

: Flower 15ème – (5€ de paris offerts) : ValentinDuvert

Vous allez recevoir un mail sur votre boîte personnelle, qui vous permettra de toucher ces gains.

Ce point mensuel nous permet aussi de remercier chaque joueur, chaque membre de la communauté TTFL ainsi que celle de TrashTalk et toute l’équipe du Lab pour votre enthousiasme et votre passion au quotidien. Nous nous efforçons de rendre ce jeu le plus fluide possible, et même si les joueurs qui font 0 peuvent parfois vous donner envie de vous enfermer dans une cave, nous savons que – comme nous – vous essayez de prendre le plus de plaisir possible avec la TTFL. Que les retardataires et autres mal classés se rassurent ! La compétition est longue et les lots nombreux, restez dans la course et vous verrez qu’en deux ou trois bons picks, votre partie sera totalement relancée…

Pour profiter de ces magnifiques cadeaux, il faudra bien évidemment posséder un compte sur Unibet, que vous pourrez vous créer si vous n’en avez pas encore un. Il ne nous reste plus qu’à souligner deux choses : bravo encore une fois aux vainqueurs du mois de janvier, et c’est parti pour celui de février ! Bon jeu à tous !

Si vous êtes mineurs, vous ne pourrez malheureusement pas profiter de ces gains.