Damian Lillard va participer au concours à 3-points : parfait pour se chauffer avant d’enflammer le All-Star Game

Alors que les résultats finaux des votes pour le All-Star Game vont tomber ce jeudi, on commence à avoir des news concernant les concours qui se dérouleront également le 7 mars prochain à Atlanta. Pour celui à 3-points, on devrait pouvoir apprécier les missiles de Damian Lillard.

Si le All-Star Weekend 2021 ne sera pas comme les autres, il sera tout de même composé d’un concours de tirs du parking, comme chaque année. Et visiblement, si l’on en croit Chris Haynes de Yahoo Sports, un certain Damian Lillard devrait être de la partie. Le sniper de Portland, qui sera évidemment au All-Star Game vu la saison calibre MVP qu’il réalise cette année, pourra ainsi utiliser ce concours pour s’échauffer avant le match des étoiles étant donné qu’il aura lieu juste avant la rencontre, avec le Skills Challenge. Clairement, on n’a aucun mal à imaginer Dame D.O.L.L.A. se pointer à Atlanta le 7 mars prochain, rafler la victoire lors du concours, puis enchaîner avec un nouveau festival lors du All-Star Game, avant de fermer la boutique avec un petit rap improvisé. Le mec est sur une telle dynamique actuellement qu’il semble capable de tout. La nuit dernière face aux Pelicans, il a encore planté 43 pions tout en se montrant bien clutch, comme d’habitude on a envie de dire. On parle quand même d’un gars qui tourne à quasiment 30 points et 8 caviars par match, à plus de 45% au tir et 38,4% derrière l’arc. Les shoots du logo, les step-backs suivis de missiles, les game winners du parking, c’est devenu tellement normal chez Damian Lillard qu’il ne peut que participer au concours à 3-points. Il fait partie des shooteurs les plus prolifiques de la NBA, et on a tous hâte de le voir en action du côté de la State Farm Arena.

Pour la petite histoire, sachez que Damian Lillard a déjà participé à deux reprises au Three-Point Contest. La première fois, c’était en 2014 à la Nouvelle-Orléans. Il avait terminé avec 18 points au compteur et n’avait pas réussi à atteindre la finale, qui s’était jouée entre Bradley Beal et le légendaire Marco Belinelli. Dame a ensuite retenté sa chance cinq ans plus tard du côté de Charlotte. Là encore, pas de finale pour la star des Blazers, limitée à 17 points, insuffisant pour faire partie du Top 3 composé cette année-là de Joe Harris, Stephen Curry et Buddy Hield. Connaissant le bonhomme, Lillard va débarquer à Atlanta avec la ferme intention de prouver qu’il est également capable d’enflammer les ficelles lors d’un concours et pas uniquement en match. Au final, peut-être que Dame est le genre de mec à être tout simplement plus à l’aise avec un adversaire en face-à-face. Peut-être que pour lui, les shoots ouverts sans step-back, sans la pression de la victoire ou de la défaite, ça manque de piment. On parle souvent de dunkeurs de concours et de dunkeurs de match, c’est un phénomène qui existe sans doute aussi chez les shooteurs. En tout cas, Damian Lillard aura à cœur de briller pour garnir son armoire à trophées.

Dame D.O.L.L.A. sera là, et on espère qu’il aura face à lui les frères Curry, Paul George et d’autres snipers bien chauds cette année pour nous offrir un concours mémorable. Car on ne va pas se le cacher, le grand événement de la soirée, ça pourrait bien être celui-là…

Source texte : Yahoo Sports