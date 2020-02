Timothé Luwawu-Cabarrot chope un contrat de plusieurs années avec les Nets : voilà qui change des contrats de 10 jours

Si la trade deadline est maintenant passée, ce n’est pas pour autant que les transactions s’arrêtent dans le monde de la NBA. La preuve avec le Frenchie Timothé Luwawu-Cabarrot, qui vient de décrocher un contrat de plusieurs années avec les Nets.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter ce vendredi. Un contrat sur plusieurs saisons, c’est une belle récompense pour TLC. Il a réussi à se montrer sous les couleurs des Nets cette année, en sortant quelques performances intéressantes en sortie de banc quand il a eu du temps de jeu. Ses minutes ont varié pas mal selon les absences des uns et des autres mais il a visiblement réussi à convaincre le front office de Brooklyn de le garder, lui qui évoluait depuis le début de la saison avec des contrats qu’on pourrait qualifier de « précaires ». En effet, il a débarqué aux Nets en octobre avec d’abord un two-way contract – limité dans le temps (à savoir 45 jours avec l’équipe NBA) – puis il a été signé à deux reprises avec un contrat de 10 jours durant le mois de janvier. Étant donné qu’il est impossible de signer un joueur une troisième fois avec un 10-day contract, Brooklyn devait faire un choix entre garder Luwawu-Cabarrot pour le reste de la saison ou ne pas le conserver. C’est donc la première option qui a été choisie par les Nets, qui possédaient encore un roster spot, tout ça pour le plus grand bonheur du Frenchie. Les détails du deal n’ont pas été précisés mais comme on parle d’un contrat sur plusieurs saisons, on imagine qu’il y a peut-être une team option sur TLC pour l’année prochaine, ou que cette dernière n’est tout simplement pas garantie.

En l’espace de 25 matchs sous les couleurs de Brooklyn, Timothé Luwawu-Cabarrot tourne à 5,2 points et 2,1 rebonds de moyenne, avec un temps de jeu légèrement supérieur à 15 minutes par rencontre. TLC brille notamment par son adresse du parking cette saison avec un très joli 43,1% de réussite derrière la ligne à trois points. Parmi les performances que l’on peut retenir de lui cette année, il y a notamment sa toute dernière sortie face aux Suns le 3 février dernier. Dans la victoire des siens 119-97, Timothé a sorti son record de la saison au scoring avec 13 points en 25 minutes en sortie de banc, à 4/7 au tir dont 3/4 derrière l’arc. Niveau timing pour convaincre son management, on est bien. Il a parfaitement choisi son match le TLC, même si ce n’était pas une performance isolée. Désormais, avec son nouveau contrat, Luwawu-Cabarrot est fixé pour le reste de la saison et on espère qu’il va pouvoir continuer à contribuer, même si les opportunités risquent d’être peu nombreuses vu que les Nets sont quasiment au complet aujourd’hui. Si l’on excepte Kyrie Irving et évidemment Kevin Durant, l’infirmerie de Brooklyn est vide actuellement.

Timothé Luwawu-Cabarrot aux Nets jusqu’à la fin de la saison, c’est fait. Pour la suite, on verra plus tard mais le Frenchie peut être satisfait aujourd’hui. Il a bossé, il a su saisir les opportunités aux Nets, et il a été récompensé. Way to go TLC !

Source texte : The Athletic