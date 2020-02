Preview de la soirée NBA : huit matchs en une nuit, juste ce qu’il faut pour bien lancer son week-end

Encore une belle soirée proposée par la NBA, avec pas moins de huit matchs au programme. Au lendemain de la trade deadline, certains effectifs ont bougé, et si tous les joueurs ne sont pas encore arrivés à destination, d’autres sont déjà bien partis. Allez, on se lance dans les affiches de la nuit.

On commence à 1h avec un Sixers – Grizzlies sur son lit de Wizards – Mavericks. Attention pour Memphis qui va devoir passer d’Iguodala à Iguoda plus là, le joueur avait une importance capitale pour l’effectif dans lequel il avait refusé de jouer, la perte va être rude à compenser. Les Grizzlies ont bien progressé cette saison et pourraient bien titiller Philadelphie, qui reste tout de même le favori. On veut voir notamment une réaction de Joel Embiid, dans le dur en ce moment. À Washington, on s’attend au classico : grosse perf individuelle de Bradley Beal dans la défaite. Après avoir perdu contre les Warriors, les Wizards risquent d’avoir du mal face aux Mavs, même en l’absence de Luka Doncic. Kristaps Porzingis devrait lâcher une grosse feuille de stats pour compenser, à condition qu’il joue car il est incertain à cause de son nez cassé. Les Sorciers sont évidemment prenables mais faudrait pas non plus pousser, l’objectif, c’est toujours les Playoffs pour Bradley. Et parce que c’est en visant la lune que l’on atterrit dans les étoiles, qui sait, à terme, peut-être que Washington passera de la onzième place à la… dixième ? L’ambition c’est mignon mais ça a ses limites.

Un peu plus tard, il est 1h30 quand un Celtics – Hawks pointe le bout de son nez. On ne voudrait pas dire que le scénario des Hawks ressemble à celui des Wizards, mais est-ce qu’on ne serait pas sur un classico : grosse perf individuelle de Trae Young dans la défaite ? Un peu facile, c’est vrai, après tout qui sait, le garçon ne fera peut-être même pas un gros match. Attention tout de même, les deux équipes se sont affrontées il y a quelques jours et ce n’était pas une partie de plaisir pour des Celtics privés de Kemba Walker. Les Verts sont à cinq victoires d’affilée et le coup de chaud à Atlanta devrait leur servir de leçon. On va éviter de refaire la vanne déjà douteuse d’Iguodala avec Capela, et de toute façon les Hawks vont devoir faire sans leur nouvelle recrue. On verra si le revenant Dewayne Dedmon sera lui en tenue. Côté Celtics par contre, Jaylen Brown, Gordon Hayward et Daniel Theis sont forfaits.

Tiens tiens tiens, 2h du matin et deux nouveaux matchs avec un Thunder – Pistons et un Pacers – Raptors. Belle confrontation de pivots entre Steven Adams et… ah non, Andre Drummond a été tradé contre deux cartes Panini et une clope mentholée. À Detroit, on aime deux choses : récompenser la fidélité, et les cartes Panini, et la seconde semble l’emporter. Bon, avec les blessures de Derrick Rose et de Blake Griffin, ça commence à faire beaucoup. En face, Oklahoma City est solide depuis le début de saison et ne devrait pas trop galérer à première vue, on part sur une victoire facile à grappiller. À Indianapolis, on retrouve peut-être LE match serré de la soirée entre deux équipes solides de l’Est. Les Raptors ont une série historique de 12 victoires à consolider, les Pacers une série un peu moins historique de trois défaites à effacer. Le tout récent match entre eux à Toronto s’est terminé sur une victoire des Dinos avec un score final de 119-118 suite à un gros comeback, les Pacers peuvent espérer prendre leur revanche à domicile.

Rendez-vous ensuite à 3h pour une opposition Suns – Rockets. On va particulièrement se pencher sur ce match pour observer Mike D’Antoni dans ses œuvres, en proposant le seul cinq de la Ligue dans lequel on pourrait s’incruster sans trop choquer. Moins gros test que face aux Lakers mais ça reste toujours rigolo de voir James Harden faire un entre-deux contre Deandre Ayton. En l’absence de pivot, chaque match de Houston sera l’occasion de voir du mini-basket et c’est assez spécial à regarder.

4h, et c’est pas le goûter, petit Kings – Heat pour continuer la soirée. Treizième de l’Ouest contre quatrième de l’Est, on sait que les conférences ne sont pas équilibrées, mais quand même, ça devrait aller. Et ce ne sont pas les pertes de Dion Waiters et Justise Winslow qui devraient déranger l’équipe de Miami. Finement joué Pat Riley. Pour peu que les troupes d’Erik Spoelstra passent la seconde, Sacramento ne devrait même plus être visible dans le rétro. Motif d’espoir quand même pour les Kings, Jimmy Butler ne devrait pas jouer à cause d’un bobo à l’épaule.

Fin de soirée, 4h30, cette heure où certains se lèvent quand d’autres se couchent. La NBA se termine avec un brave Jazz – Blazers. Utah est en galère en ce moment avec une sale série de cinq défaites dans un calendrier compliqué, quand Portland se laisse ponctuellement porter par les exploits de Damian Lillard. En même temps, dans leur dernier face-à-face le 1er février, Dame plantait 51 points sur la défense d’Utah. Dans ce même match, Hassan Whiteside prenait 21 rebonds, la stratégie n’est pas très compliquée mais semble payer. On attrape le ballon, on le donne à Damien et on recommence, score final 124-107. Cette fois, le match se passe à Utah, pas sûr que le public ait envie de voir ça. On ne s’inquiète pas trop pour les Playoffs, mais le classement à l’Ouest est serré, et il ne faudrait pas oublier de gagner pour le Jazz.

Voilà pour les huit rencontres de la nuit. Libre à vous de faire votre petite sauce perso. Du scoring, de l’individuel, du match serré, tout y est. Pour les plus fatigués, café, sieste jusqu’à 1h pour rester frais, vous connaissez. Ça se mérite la NBA.