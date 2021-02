Preview de la soirée NBA : gros duel de backcourts au milieu des cactus

Vous êtes habitués désormais, c’est la preview de la soirée NBA. Le programme complet, les matchups importants, les blessés, le tout à la sauce TrashTalk. C’est parti !

Après une nuit bien active, on attaque un mardi soir légèrement plus light que d’habitude grâce au report du match entre Pistons et Spurs mais on aura quand même six rencontres au programme et de la bonne cam’. On fait le tour d’horizon.

01h00 : Celtics – Nuggets : On attaque très fort cette nuit NBA avec une rencontre qui peut vite devenir de la folie. Nikola Jokic, Jamal Murray, Jayson Tatum, Jaylen Brown ou encore Kemba Walker, il y aura de la qualité sur le parquet et on espère que les artistes seront au rendez-vous. Avantage aux amis du Colorado qui sont dans une bonne dynamique et qui viennent de taper les Lakers avec la manière. A l’inverse, Boston navigue à vue et l’absence de Marcus Smart se fait sentir de plus en plus.

02h00 : Wolves – Lakers : Désormais rassurés par la courte absence d’Anthony Davis, les Lakers vont pouvoir se remettre à jouer l’esprit léger. Battus dans les grandes lignes par Denver, ils ont l’occasion de rallumer la lumière contre une équipe des Wolves qui n’arrive pas à enchaîner deux victoires cette saison. Comme L.A, Minnesota ne peut aligner qu’une de ses deux stars et c’est donc un duel LeBron-KAT qui va animer ce match. Une défaite ce soir pourrait mettre les Lakers à portée des Clippers pour la seconde place à l’Ouest.

D'Angelo Russell (left leg soreness) is OUT for tomorrow's rematch with the Lakers. Jarrett Culver (left ankle sprain) remains out as well. — Jack Borman (@jrborman13) February 15, 2021

02h00 : Thunder – Blazers : toujours pas de Shai Gilgeous-Alexander (ni de Théo Maledon) pour les hommes de l’Oklahoma cette nuit et il faudra donc faire avec le backcourt expérimental pour limiter (un peu) un Damian Lillard en mode MVP. Portland, cinquième à l’Ouest reste sur quatre victoires consécutives et pourrait donc passer la cinquième sur ce déplacement à priori favorable. Attention tout de même à ne pas sous-estimer OKC qui semble trouver petit à petit son rythme de croisière. Ils ont poussé les Lakers dans leurs retranchements et ils viennent de bastonner Milwaukee avec l’équipe B. Ce ne sera pas une partie de plaisir.

Shai Gilgeous-Alexander (knee) ruled out for Tuesday vs. Blazers https://t.co/850vDX62Dp — HoopBall Fantasy (@HoopBallFantasy) February 15, 2021

02h00 : Bucks – Raptors : on parlait justement des Daims et on en voit les cornes. Dans le dur physiquement après un long road trip, les hommes de Mike Budenholzer restent sur trois défaites consécutives dont une particulièrement perturbante sur le terrain d’OKC. Toujours deuxièmes à l’Est, ils voient néanmoins la menace Brooklyn se rapprocher et il faut donc sortir le bleu de chauffe ce soir. Toronto est toujours aussi inconstant mais cela reste un adversaire à prendre au sérieux, surtout dans le cadre d’un (peut-être) futur premier tour de Playoffs. Pas de Jrue Holiday pour Milwaukee alors que le précieux OG Anunoby est annoncé doubtful pour les Canadiens.

OG Anunoby (calf) listed as doubtful for Tuesday game vs. Bucks https://t.co/SKA9cCCrLI #fantasybasketball — FantasyPros (@FantasyProsNBA) February 15, 2021

02h00 : Grizzlies – Pelicans : match à forte adrénaline entre deux drôles de bestiaux. C’est tout simplement un duel entre un numéro uno et un numéro dos de draft que nous avons là ! Qui de Ja Morant ou de Zion Williamson va mener son équipe à la victoire ? Memphis est toujours dans le bon wagon pour accrocher les Playoffs alors que New Orleans glisse dangereusement vers les profondeurs du classement. Une défaite contre un concurrent direct ne fera que compliquer la tâche qui attend les ouailles de Stan Van Gundy (et la pression sur ses épaules?).

04h30 : Suns – Nets : dernière affiche de la soirée mais on finit aussi bien qu’on a commencé ! Pas de Kevin Durant malheureusement mais deux backcourts nouvellement formés qui vont pouvoir se tester. Le duo Irving-Harden vient de faire tomber la foudre sur les Kings mais ils vont devoir gérer un back-to-back difficile, surtout que Phoenix est une des équipes en forme du moment. (6 victoires consécutives) Chris Paul vs Kyrie Irving, James Harden vs Devin Booker, la réponse de ce double duel aux alentours de 6h30 demain matin.

Voilà pour notre preview de la soirée NBA. On vous donne rendez-vous aux alentours de 1h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait être une superbe nuit de ballon orange. Allez café.

Source texte : EDGE Sports / Fantasy Lab / Twitter