Où est passé Théo Maledon ? Toujours embêté par le protocole sanitaire, le Français est proche du retour, il y a un ROY à aller chercher on le rappelle !

Cela va faire dix jours que Théo Maledon n’a pas foulé un terrain de basket, toujours en isolation à cause du protocole sanitaire imposé par la NBA. Même si on n’a pour l’instant aucune confirmation sur le fait que le Français ai pu contracté le Covid, il y a de fortes chances que c’est bien cela qui retarde le retour du meneur, qui va devoir bosser pour retrouver sa place dans la rotation du Thunder.

Mais où est donc passé Théo Maledon ? Après un début de saison très encourageant, le Français a même décroché une place de titulaire à la suite de la blessure de George Hill. Avec de nouvelles responsabilités, Maledon s’est d’ailleurs amusé au point de s’offrir l’une des plus belles performances de nos Frenchies cette saison : 24 points à 8/9 au tir dont 6/6 du parking dans la défaite des siens face aux Nets. Depuis ? Plus rien. Le 5 février, Maledon est placé sur la fameuse health and safety protocols list mais on le reverra le lendemain, le 6 février, face aux Wolves, après avoir été autorisé à jouer. 10 points, 6 assists et 3 rebonds plus tard et revoilà le Français en protocole sanitaire, qu’il n’a… plus quitté depuis. Sauf qu’entre-temps, le Thunder n’a pas trop ressenti l’absence de l’ancien joueur de l’ASVEL puisque OKC a battu les Bucks, poussé les Lakers deux rencontres de suite en prolongation et perdu de deux points face aux Nuggets. Une équipe coriace, incapable de baisser les bras, qui a bien embêté quelques unes des plus grosses cylindrées de la Ligue et ce, sans le meneur français. Pendant ce temps, plusieurs joueurs ont dû prendre leurs responsabilités. Hamidou Diallo a vu son temps de jeu exploser et l’arrière de 22 ans a enchaîné huit matchs à 15 points ou plus avant de voir sa série stoppée avant-hier soir face aux Bucks. Dans le même genre, Luguentz Dort, excellent depuis le début de la saison, a lui aussi joué comme jamais il n’a joué depuis le début de sa carrière et le Canadien continue sa progression en attaque où il devient de plus en plus fiable. Dort est sur une très bonne série offensive avec 17 points face aux Lakers, 15 face aux Nuggets et 19 dans la victoire des siens dimanche soir face à Milwaukee. D’autre joueurs ont également pu se faire une place dans la rotation, profitant de toutes les absences sur les lignes arrières (Hill, Maledon, Gilgeous-Alexander), des mecs comme Justin Jackson qui, après avoir joué cinq rencontres sur les quinze premières, en est à son septième match d’affilée avec au moins 20 minutes de temps de jeu, dont le dernier en tant que titulaire. Il a par ailleurs scoré 20 points puis 22 sur les deux derniers matchs et le coach sait qu’il peut désormais compter sur lui de manière régulière.

Faut-il donc s’inquiéter pour Théo Maledon, qui a vu plusieurs joueurs sur son poste se régaler avec les minutes qu’il aurait dû avoir et, en plus, dans des performances collectives très abouties ? La réponse est évidemment non. Le projet OKC est bien en place et il n’y a aucun doute que notre Frenchie reprendra vite le train en marche. Maledon a déjà prouvé qu’il a toute sa place pour jouer en NBA et que sa patience, son decision-making et sa qualité de playmaker en font un élément déjà important pour le futur du Thunder. Il y a bien une raison pour laquelle Maledon a été envoyé dans le cinq majeur dès la blessure de Hill, c’est parce que son coach et son management lui font confiance pour déjà assumer ce genre de rôle. En parlant de George Hill, de nombreuses rumeurs l’envoient d’ailleurs du côté de Philadelphie, qui a besoin d’un playmaker derrière Ben Simmons, ainsi que les Clippers, Suns et Mavs qui ont eux aussi le même problème à la mène. Il ne fait aucun doute que George Hill ne fait pas partie du projet Thunder sur le long terme et que si l’opportunité apparaît, Sam Presti tentera tout pour récupérer des assets en échange du meneur de 34 ans. Il y a ainsi peu de chance de voir l’ancien back-up de TP avec le maillot du Thunder après la trade deadline et sans Hill c’est une nouvelle place qui s’ouvrira dans la rotation, une place que Maledon avait déjà pu saisir quand il s’était blessé. S’il a réussi une fois, aucune raison qu’il n’y arrive pas une nouvelle fois. De plus, Théo est loin d’être un joueur individuel qui plombe la dynamique d’une équipe et le Thunder, qui traverse une bonne phase, sera ravi du retour d’un joueur aussi intelligent. On ne sait toujours pas quand il sera disponible pour jouer mais si on en croit l’historique Covid, il faut entre dix et vingt jours pour revenir, même si cela est une fourchette et que chaque cas est différent. Absent depuis dix jours, on peut logiquement supposer que Maledon est plus proche du retour qu’autre chose, en espérant qu’il n’ait pas été victime de complications. On a en tout cas hâte de revoir le Français sur un parquet NBA, lui qui est une des bonnes surprises de cette classe 2020 de rookies, surtout quand on sait qu’il a été sélectionné en deuxième partie de tableau. Le petit a tout pour réussir en NBA et dès qu’il aura battu le Covid, il sera prêt à rejoindre son équipe pour construire le futur, très prometteur, du Thunder.

Dix jours que Théo Maledon n’a plus joué au basket et c’est tout un pays qui est frustré de cette absence. On espère que le Français s’en remettra vite et qu’il reviendra au top de sa forme pour poursuivre une saison rookie des plus encourageantes.