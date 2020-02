201€ à gagner avec un pari sur une victoire de Miami dans l’antre des Kings

On est vendredi soir. Le weekend est là ! Mais la NBA ne s’arrête pas pour autant. Et ce sont huit rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folies dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h00 : Wizards (2,04) – Mavericks (1,75)

01h00 : Sixers (1,44) – Grizzlies (2,90)

01h30 : Celtics (1,17) – Hawks (4,65)

02h00 : Thunder (1,08) – Pistons (7,65)

02h00 : Pacers (1,93) – Raptors (1,91)

03h00 : Suns (2,15) – Rockets (1,74)

04h00 : Kings (1,85) – Heat (1,93)

04h30 : Jazz (1,20) – Blazers (4,40)

Le pari principal du jour

Le Heat s’impose chez les Kings (avec risque de match nul) (2,01) : belle cote pour le Heat à Sacramento ce vendredi. Comme vous pouvez le remarquer, elle est plus élevée que celle indiquée au-dessus car elle prend en compte le risque de match nul. Autrement dit, si le Heat s’impose en prolongation, votre pari est mort. Ceci étant dit, la probabilité que la rencontre se termine à égalité est très faible et on miserait donc bien une pièce sur les Floridiens, largement supérieurs aux Kings cette saison. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi leur cote est si élevée. Eh bien, c’est parce que Jimmy Butler est sans doute forfait car blessé à l’épaule, tout comme Tyler Herro. Les deux équipes ont également bougé un peu lors de la trade deadline et il y a donc toujours une part d’incertitude, mais ce pari sur une victoire du Heat se tente. Miami, c’est solide. Sacramento, beaucoup moins.

Une autre cote tentante

Jayson Tatum marque au moins 30 points face aux Hawks (1,85) : toutes les planètes semblent alignées pour un carton offensif de Jayson Tatum cette nuit. D’abord, le All-Star des Celtics est bien chaud en ce moment avec presque 29 points de moyenne en février, à 50% du parking. Ensuite, il va rencontrer une équipe d’Atlanta qui possède l’une des pires défenses de la NBA. Et enfin, Gordon Hayward et Jaylen Brown sont forfaits pour la rencontre, tandis que Kemba Walker ne jouera pas plus de 30 minutes. C’est le moment ou jamais pour miser sur lui.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

