Preview de la soirée NBA : Nikola Jokic vs LeBron James, le premier qui fait 35/15/15 gagne le trophée de MVP

Cinq matchs sont prévus ce soir et de sacrées affiches sont au programme. Personne n’a intérêt de se plaindre d’un menu qui ne serait pas assez chargé tant les rencontres proposées sont diversifiées et surtout ultra-alléchantes.

Après une nuit de dix rencontres, on se retrouve avec un programme un peu moins fourni mais tout aussi voire plus qualitatif. Allez, on fait le tour de ce qui nous attend lors des prochaines heures !

1h30 : Hawks – Jazz : les Hawks restent sur trois défaites dans leur antre, la State Farm Arena. La dernière, concédée la nuit dernière face aux Mavericks (116 à 122) de Luka Doncic doit doublement frustrer Trae Young, battu par une équipe qui restait sur six revers de rang et par son compagnon de Draft avec lequel il est si souvent mis en compétition. Malgré quelques absences (De’Andre Hunter, Bogdan Bogdanovic et Kris Dunn), le casting répond plutôt bien offensivement et il reste à resserrer un peu la défense pour tenter de taper un Jazz bien chaud ces dernières semaines. À Lloyd Pierce d’appeler Mike Malone, le seul coach a avoir réussi à faire chuter (117 à 128) Quin Snyder et ses gars depuis près d’un mois…

1h30 : Mavericks – Warriors : en voilà une belle bataille entre deux sacrés artistes en la personne de Luka Doncic et Stephen Curry. Plutôt doués en ce qui concerne le fait de mettre la balle dans le panier, les deux cocos devraient se livrer un match dans le match cette nuit. En lutte pour une place en Playoffs, les Warriors vont vouloir creuser l’écart avec un de leurs adversaires annoncés et étant pourtant bien en galère depuis le début de saison. Le Slovène pourra compter sur toute son escouade pour essayer d’enchaîner après avoir tapé les Hawks (122 à 116), tandis que Steve Kerr devra lui se creuser les méninges pour proposer un rotation décente à l’intérieur en l’absence de Kevon Looney (cheville) et James Wiseman (poignet) notamment.

Warriors have two against the Mavericks, two against the Spurs coming up. Not opponents you absolutely have to deploy a center against. James Wiseman should return near or soon after that Texas trip. Looney's ankle roll didn't seem that severe. Center situation not THAT dire. — Anthony Slater (@anthonyVslater) February 3, 2021

2h00 : Sixers – Blazers : comme prévu et attendu, Joel Embiid (34 points et 11 rebonds) a marché sur la raquette des Hornets et son équipe l’a emporté (118 à 111) la nuit passée. Un nouveau défi et une potentielle cinquième victoire de suite se présentent déjà face aux Blazers la nuit prochaine. Déjà privés de C.J. McCollum, Jusuf Nurkic ou encore Nassir Little, les Blazers se déplacent à Philadelphie et espèrent bien pouvoir compter sur Damian Lillard. Bien remonté ces derniers temps, le futur maire de la ville de l’Oregon est touché à l’abdomen mais devrait pouvoir tenir sa place. La confrontation n’aurait clairement pas la même saveur si Dame D.O.L.L.A. ne pouvait finalement pas s’exprimer.

3h00 : Grizzlies – Rockets : les deux équipes restaient sur de belles séries de victoires avant de perdre leur dernière rencontre. Les Grizz n’ont pas pu rivaliser avec les Pacers (116 à 134) il y a deux jours, et les Rockets ont eux un peu plus étonnamment cédé face au Thunder (87 à 104) la nuit dernière. Les Oursons en ont l’habitude, mais il faudra à nouveau composer avec plusieurs absences dont celles de Jonas Valanciunas (COVID) et Jaren Jackson Jr. Côté Texan, il est prévu de faire sans Victor Oladipo qui devrait être préservé après que John Wall ait lui été laissé au repos face à OKC. On se réjouit quand même vraiment de voir le trentenaire être en mesure de défier un jeune meneur talentueux avec qui il partage quelques petites choses au minimum. On parle bien sûr du marsupilami Ja Morant !

So no Victor Oladipo tomorrow for Grizzlies-Rockets. John Wall, however, could play mañana after sitting tonight. https://t.co/NENAGL6vVv — Evan Barnes〽️ (@evan_b) February 4, 2021

4h00 : Lakers – Nuggets : Nikola Jokic nous régale sur les parquets, mais aussi en dehors. Le pivot serbe, tout juste élu joueur du mois de janvier 2021 à l’Ouest, nous a offert un stand-up signe des plus grands comiques en conférence de presse au moment d’évoquer LeBron James, qu’il voit d’ailleurs comme « le meilleur joueur de la Ligue ». « Oh oui, la vitesse est là. Nous sommes les mêmes sur le plan athlétique … Je ne sais pas s’il peut sauter aussi haut que moi, en fait. Mais nous sommes assez semblables en termes de rapidité. Vous savez, il est un peu plus âgé, alors je ne sais pas, peut-il me suivre ? » Nous, on salive déjà à l’approche de ce premier duel au sommet de la saison entre deux sacrés candidats au titre de MVP. LeBron et AD ont passé la seconde ces derniers jours et ce genre de match est tout à fait adapté pour envoyer de sacrés messages aux adversaires, que ce soit pour les Angelinos, mais aussi pour les Pépites du Colorado. Restez éveillés, la rencontre en vaudra le coup, on vous l’assure !

"We are the same athletic-wise. I don't know if he can jump as high as me, actually." Jokic joking about how he compares to LeBron 🤣 pic.twitter.com/DeKFuLmFGe — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 3, 2021

Les cinq rencontres de la nuit nous permettent de croire à une très belle nuit. On se donne donc rendez-vous dès 1h30 pour démarrer avec un beau Hawks – Jazz avant d’enchaîner avec trois autres belles rencontres et enfin un gros duel entre les Lakers de LeBron James et les Nuggets de Nikola Jokic pour nous emmener jusqu’à l’aube. Let’s go !

Source article : Rotoworld, CBSSports et Yahoo Sports!