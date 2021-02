Nikola Jokic et Joel Embiid élus Joueurs du mois : deux bêtes, deux monstres, deux favoris pour le MVP, tout simplement

Fin de mois oblige, la NBA a dévoilé ses deux meilleurs joueurs pour les mois de décembre et janvier. Les heureux élus ? Nikola Jokic et Joel Embiid, qui ont tous les deux martyrisé les raquettes adverses et ont remis du respect sur le poste de pivot.

Ca ne pouvait être personne d’autre que lui. Nommé deux fois joueur de la semaine, Nikola Jokic est donc fort logiquement le joueur des mois de décembre/janvier à l’Ouest. Une récompense méritée pour un joueur qui a l’air d’avoir encore passé un cap cette saison. C’est la première fois que le pivot serbe remporte cette récompense et il est d’ailleurs le premier joueurs des Nuggets depuis Carmelo Anthony en 2009 à la gagner. Allez, on se prépare pour les stats, on mouille la nuque et on s’assoit car ça risque d’en faire tomber plus d’un dans les pommes : 27,3 points à 56% au tir dont 38% de loin et 85% aux lancers, 11,8 rebonds, 7,3 passes et 1,8 steal . C’est bien simple, ses moyennes de points, rebonds, passes D et interceptions n’ont jamais été aussi élevées. Le pivot joue le meilleur basket de sa carrière et alors qu’on attendait du Joker qu’il prenne un peu plus ses responsabilités en attaque, il a répondu présent avec des moyennes au scoring qui ont explosé (19,9 points l’année dernière, 26,8 cette année). Le pivot de 25 ans a par ailleurs déjà réussi cinq triples-doubles, personne ne fait mieux à part Doncic, 20 doubles-doubles, devenant de ce fait le deuxième joueur de l’histoire NBA après Bill Walton à valider vingt DD sur les vingt premières rencontres d’une saison, et cinq matchs à plus de 35 points et 10 rebonds ou plus. Du très très (très) sale. On se souviendra notamment sur ce mois de janvier de sa performance incroyable face au Jazz, match lors duquel il a permis aux Nuggets de mettre fin à une série de onze victoires de suite de l’équipe de Salt Lake City en démolissant Rudy Gobert avec 47 points (record en carrière égalé), 12 rebonds, 5 passes et 2 steals. Le meilleur bigman de l’Ouest cette saison, sans débat possible, et le meilleur joueur tout court, avec débat.

À l’Est et sans… grand débat possible non plus, c’est un autre pivot qui repart avec la récompense de joueur du mois. Joel Embiid réalise lui aussi le meilleur début de saison de sa carrière et avec des moyennes de 28,3 points, 11,1 rebonds, 2,8 passes, 1, steal et 1,3 contre il mène actuellement son équipe des Sixers à la première place de la Conférence Est. C’est la deuxième fois de sa carrière que le pivot camerounais se voit remettre cette récompense mensuelle, rejoignant Allen Iverson (quatre fois), Charles Barkley (deux), Moses Malone (deux) et Julius Erving (trois) en tant que membres des Sixers ayant reçu le trophée de Player of the Month à plusieurs reprises. Il est le seul joueur NBA à avoir réalisé plusieurs matchs à 40 points et 10 rebonds cette saison, et Joel Embiid a particulièrement brillé entre le 20 et le 29 janvier, tournant sur la période à 35,6 points et 10 rebonds pour un bilan parfait de cinq victoires pour zéro défaite. On notera ses énormes sorties face à des rivaux de l’Est, d’abord Miami le 12 janvier (45 points, 16 rebonds, 5 interceptions) puis Boston, une semaine plus tard (42 points et 10 rebonds). Son équipe possède par ailleurs le meilleur bilan à domicile de toute la ligue avec dix victoires pour une petite défaite.

Les pivots sont de retour en NBA, encore plus précis et ingénieux qu’avant. Nikola Jokic et Joel Embiid représentent à la perfection cette nouvelle génération de bigmen plus habiles que jamais. Personne n’a été en mesure de stopper les deux monstres et après un mois de compétition ils sont les premiers favoris légitime pour le titre de MVP. Rappel, le dernier pivot à avoir remporté un trophée de MVP est… Shaquille O’Neal, il y a plus de vingt ans. Bonus : il faut remonter à novembre 2006 pour trouver deux pivots de métier remporter le trophée du Player of the Month le même mois, Yao Ming à l’Ouest et Dwight Howard à l’Est.