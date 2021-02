Tyrese Haliburton et LaMelo Ball élus Rookies du mois : deux shoots bizarres mais deux talents fous, bref, deux Gérard d’Or en puissance

Fin de mois oblige, la NBA a dévoilé ses deux meilleurs rookies pour les mois de décembre et janvier. Les heureux élus ? Tyrese Haliburton et LaMelo Ball, deux meneurs qui en un rien de temps ont trouvé leur rythme en NBA, à un poste dont on dit pourtant souvent qu’il est le plus difficile à appréhender.

Chaque saison nous permet de découvrir de nouvelles pépites du ballon orange, que ce soit en provenance du circuit universitaire américain, de notre vieille Europe ou bien même de la Ligue australienne. Cette cuvée 2020 arrivait néanmoins dans un contexte des plus singuliers puisque aucun des rookies n’a eu l’occasion de participer à des Summer Leagues, et puisqu’un seul camp d’entraînement de deux semaines et trois pauvres matchs de pré-saison les séparaient de leur début dans le monde compétitif de la NBA. Pourtant, après un bon mois de compétition, les rookies de la classe 2020 ont plutôt bien géré la transition et beaucoup d’entre eux ont déjà trouvé une place solide dans la rotation de leur équipe. C’est le cas notamment de Tyrese Haliburton, drafté à la douzième position par les Kings après être descendu inexplicablement dans les mocks draft. L’ancien meneur de Iowa State a réussi sa transition vers la NBA avec brio et il est déjà devenu un membre indispensable de la rotation de Sacramento, jouant presque 30 minutes en moyenne par match. Le guard de 20 ans tourne à 10,8 points, 5,4 passes et 4 rebonds à 46% au tir, dont un très beau 40% de loin, lui qui interrogeait sur sa capacité à devenir un bon shooteur en NBA, des interrogations vite balayées par le concerné. Mais au-delà des statistiques, c’est surtout la facilité du numéro 0 qui surprend, lui qui pourrait être confondu avec un vétéran tant son playmaking et ses décisions sont cohérents et déjà pleins d’expériences. Pour 92 assists cette saison, il n’a réalisé que 28 turnovers, ce qui équivaut à un ratio de 3,29, bien supérieur à tous ses homologues. Il a donc logiquement déjà gagné la confiance de son coach puisque Luke Walton ne se passe plus de son rookie lors des matchs serrés. Le natif du Wisconsin joue 9,2 minutes en moyenne lors des quatrième quart-temps, la neuvième marque la plus élevée de… toute la Ligue. Et pour preuve, Haliburton n’a jamais déçu dans le money time, lui qui a déjà inscrit des paniers bien clutchs comme face à Denver fin décembre ou face à Toronto la semaine dernière, inscrivant une bombe du parking pour donner aux Kings une avance de quatre points à quelques secondes de la fin du match. Les Kings ont peut-être réalisé LE coup de la Draft 2020 en sélectionnant le meneur qui, après un mois de compétition et une récompense de joueur du mois, a fait un premier pas en avant pour le trophée de rookie de l’année. Une situation qu’Haliburton est loin de regretter :

« Je travaille très dur tous les jours donc je ne suis pas surpris de mon niveau, je pense que je suis dans le meilleur endroit, j’aime Sacramento ».

Arrête Tyrese, tu vas nous faire pleurer.

𝐑𝐎𝐎𝐊𝐈𝐄 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇 🏆 @TyHaliburton22 🏆 pic.twitter.com/3fzFU2XEVG — Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 2, 2021

Tiens, ça faisait longtemps que les Hornets n’avaient pas été aussi hype et LaMelo Ball est évidemment l’une des raisons qui nous fait cliquer à 2h du matin sur un match Hornets-Magic. Le meneur réalise un début de saison très concluant et lui aussi a fermé beaucoup de bouches au bout d’un mois de compétition. Plus jeune joueur de l’histoire NBA a réaliser un triple-double, le benjamin Ball tourne en ce tout début de carrière à 12,2 points, 6 rebonds et 6 assists en 25 minutes de temps de jeu par match. Pourtant, rien n’a été donné au troisième choix de la Draft 2020, lui qui est toujours derrière Terry Rozier et Devonte’ Graham dans la rotation. Mais le meneur de 19 ans ne se défile pas pour autant, toujours capable de trouver un coéquipier sur une passe de génie ou sur une inspiration qui nous rappelle Magic Johnson et ses descendants. Le basketball coule dans ses gènes et il ne fait aucun doute qu’il deviendra meilleur et encore meilleur au fil des matchs. Son incroyable perf face aux Bucks (27 points, 5 rebonds, 9 passes et 4 interceptions à 80% au tir et 100% aux lancers) a rappelé au monde que l’on a peut-être devant nous un futur génie du basket. Avec des stats un peu plus impressionnante que Tyrese Haliburton, Ball prend une petite avance pour le ROY mais rien n’est joué et d’autres camarades comme Immanuel Quickley ou Anthony Edwards, de plus en plus à l’aise depuis quelques matchs, commencent à venir toquer à la porte.

Le bal des meneurs chez les rookies a commencé. Haliburton à l’Ouest, LaMelo à l’Est, voilà deux joueurs qu’on est tout content de pouvoir voir jouer quand on ouvre notre League Pass. Déjà excitants, les deux jeunes ont encore beaucoup à apprendre et on a peu de doute sur le fait qu’ils seront toujours là dans dix ou quinze ans, tant les deux semblent déjà avoir compris comment jouer et performer en NBA.

Source texte : Nba.com