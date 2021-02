Miracle, les Nets ont serré un peu la vis en défense : one shot face aux Clippers ou vraie prise de conscience ?

Dans le très gros choc de la nuit, les Nets ont réussi à taper les Clippers en se basant comme souvent sur son monstre à trois têtes. Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant ont une nouvelle fois montré à quel point le basket pouvait être facile quand on a autant de talent dans les mains, mais Brooklyn a aussi serré la vis en défense après l’avalanche de points encaissés contre Washington.

Sans aucun doute, les Nets voulaient réagir. Car même si la défense n’est évidemment pas leur fonds de commerce, n’importe quelle équipe avec un minimum de fierté serait revenue avec de meilleures intentions après avoir accordé 149 points aux Wizards, dont huit dans les dix dernières secondes (48 au total dans le dernier quart !) pour finalement s’incliner alors que la victoire semblait dans la popoche. Avec les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George en face, l’adversaire était de taille pour espérer rebondir, car on parle quand même d’une équipe dans le Top 10 au scoring (114,7 points), dans le Top 3 à l’efficacité offensive (116,9 points pour 100 possessions) et tout simplement première de la NBA à l’adresse à 3-points (41,6%). Mais face à la belle machine californienne, en antenne nationale, les Nets ont donc montré qu’ils savaient aussi hausser le ton dans leur propre moitié de terrain, et ce face à un adversaire de grande qualité. Certes, y’a 120 points encaissés au final. Certes, y’a eu des passages où les Clippers obtenaient à peu près tout ce qu’ils voulaient, on pense surtout au début de match où Kawhi Leonard et ses copains ont enchaîné les ficelles tout en dominant au rebond offensif sur les rares shoots ratés, profitant de ce manque toujours flagrant sur le poste cinq côté Nets, Steve Nash décidant en plus de titulariser Jeff Green au lieu de DeAndre Jordan pour apporter plus de mobilité défensive. Mais dans l’ensemble ? C’était bien plus sérieux, plus solide, avec un effort défensif qui était globalement présent de la part de ces Nets qui ont souvent joué « petit » (16 minutes au total pour Dede Jordan, seul vrai intérieur utilisé, et aucun joueur en dessous des 32 minutes dans le cinq). Et cela a aidé Brooklyn à faire la différence en complément de la puissance offensive qui caractérise l’équipe de la Big Apple. Après la rencontre, dans le camp de BK, on n’a pas hésité à souligner les progrès affichés.

« Nous avons besoin d’être une bonne équipe défensive. Et ce soir, je pense qu’on a montré ce qu’on pouvait faire, on a montré sur certaines séquences qu’on pouvait être meilleurs. On a des joueurs qui sont capables de rester devant leur adversaire, et ça va aller de mieux en mieux. »

Les mots de Kevin Durant (via Yahoo Sports) résument bien l’impression laissée par les Nets suite à leur victoire face aux Clippers. KD a également voulu saluer la défense de son copain James Harden, qui a montré que même Kawhi Leonard ne pouvait pas le bouger dos au panier en remettant le hand checking au goût du jour. Après la rencontre, le Barbu a d’ailleurs mis en avant la nécessité pour les Nets de resserrer les boulons et de trouver des solutions défensives pour véritablement exploser la concurrence. Et au final, pour le coach Steve Nash, c’est surtout une question de cohérence et de respect des fondamentaux, qui doivent accompagner un effort régulier (via USA Today).

« Le premier objectif, c’est d’être sur la même longueur d’onde et d’être solide. Respecter les bases de notre approche et nos schémas, c’est la première des choses. Ou plutôt la deuxième. La première, c’est juste la fierté et l’esprit de compétition. »

Pour espérer jouer le titre, les Nets n’ont pas besoin de devenir une équipe élite sur le plan défensif. Le talent en attaque est tellement énorme que ça peut compenser certaines limites de l’autre côté du terrain. Par contre, aller très loin en Playoffs avec une équipe en mode portes ouvertes, c’est très très tendu. Les équipes qui vont au bout font très souvent partie du Top 10 défensif de la Ligue, on imagine mal les Nets monter si haut en défense mais si Brooklyn peut se retrouver dans le milieu de tableau au classement global des défenses, ça serait déjà un très gros pas en avant et potentiellement suffisant pour atteindre les hautes ambitions qui accompagnent le Big Three.

Les Nets ont redressé la barre après leur performance défensive pathétique face aux Wizards, à eux de montrer que ce n’était pas qu’un one shot mais le début d’une vraie prise de conscience sur le plan défensif. À force de jouer ensemble, les progrès devraient suivre et on surveillera les joueurs qui pourraient encore compléter l’effectif, mais ce match face aux Clippers peut servir de bonne base.

