Meyers Leonard ne rejouera pas cette saison : le garçon est déjà prêt à relancer sa carrière de buveur de bières

Touché à l’épaule, Meyers Leonard va devoir subir une intervention chirurgicale et ne refoulera de ce fait plus les parquets NBA cette saison. Une bien triste nouvelle qu’on peut tout de même noyer dans l’alcool, tout comme lui va sans doute le faire en reprenant sa fructueuse activité de buveur de bières en série et en vitesse. Du grand art !

Soutier au sein de la rotation de Portland lors de ses sept saisons dans l’Oregon, Meyers Leonard a choisi de rejoindre les plages de Miami Beach au cours de l’été 2019. Au cours de sa première saison sur place, il avait longtemps été titularisé aux côtés de Bam Adebayo pour former une raquette solide et complémentaire. Ralenti par une blessure à partir de début février 2020, le bodybuilder de 28 ans n’avait ensuite qu’assez peu été utilisé par Erik Spoelstra lors de la fin de saison régulière puis lors des Playoffs organisés dans la bulle d’Orlando. S’il souhaitait prouver aux rageux qu’il avait sa place chez le dernier finaliste NBA, c’est mission ratée pour Meyers Legend, à nouveau ralenti par une épaule handicapante depuis la reprise en décembre 2020. Le beau bébé de 2m13 et 118 kilos n’a participé qu’à trois rencontres jusque-là pour 29 minutes de jeu au total et des moyennes faméliques de 3,3 points et 2,3 rebonds. Vraiment pas chanceux, le grand gaillard vient d’apprendre qu’il allait devoir se faire opérer pour soigner son mal. Comme l’a révélé Shams Charania de The Athletic, Leonard va subir une opération à l’épaule qui nécessitera plusieurs mois de convalescence. Fin de saison donc pour lui.

Miami Heat center Meyers Leonard will undergo season-ending shoulder surgery, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 2, 2021

Très prolifique devant une caméra lorsqu’il se filme en train d’engloutir (c’est tout à fait le mot adapté) une voire plusieurs cannettes de bière pour des défis lancés avec d’autres joueurs NBA, tous battus d’ailleurs, ou encore pour s’enregistrer en train de laver du monde sur Call of Duty WarZone, le musculeux blondinet va pouvoir reprendre le fil de sa carrière de youtubeur. On se marre en repensant aux pitreries de l’intérieur l’été dernier, notamment au sein de la bulle NBA, mais son apport au Heat pouvait tout de même servir pour écarter le jeu en attaque, et aussi mettre deux ou trois claques dans la peinture. Depuis la reprise, les Floridiens ont dû faire face à de nombreuses blessures ainsi qu’à des absences liées au COVID, et l’annonce de cette mise à l’écart longue durée n’a pas dû faire rire grand monde. Pour le moment, même si tout ne se passe pas comme prévu du côté du Heat, treizième de la Conférence Est (avec un bilan de 7 victoires et 13 défaites), le trio d’intérieurs formé par Bam Adebayo, Kelly Olynyk et le polyvalent rookie Precious Achiuwa donne plutôt satisfaction et est heureusement épargné par les pépins physiques. Prolongé pour 9,4 millions de dollars au cours de la dernière intersaison, avec une deuxième année à un peu plus de 10 millions de dollars sur laquelle le Heat possède une option d’activation, Meyers Leonard peut surtout servir comme monnaie d’échange si besoin, comme le mentionne Dan Feldman de NBC Sports. Pour le reste…

Personnage vraiment atypique, tendant parfois (voire souvent) vers une caricature de l’Américain un peu bébête imaginé par certains, Meyers Leonard est aussi un joueur NBA respectable. Si on n’a que très peu eu l’occasion de l’observer en action cette saison, l’intérieur de 28 ans garde un rôle de l’ombre qui compte au Heat. Reste à voir maintenant comment il va s’occuper pendant tout son temps libre.

Source texte : The Athletic et NBCSports.com