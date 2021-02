Du beau monde au sein de la pré-sélection de l’Australie pour les JO : Ben Simmons, Joe Ingles ou encore Patty Mills, ça va envoyer du lourd

L’Australie se prépare déjà pour les Jeux Olympiques de Tokyo prévus à partir de fin juillet 2021. Les Boomers viennent d’annoncer une liste de 24 candidats au roster final dont font partie pas mal de NBAers. Ben Simmons est forcément celui qui fait le plus parler ces dernières heures.

Alors que la composition des trois groupes masculins et féminins lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo a été annoncée hier, plusieurs nations commencent à livrer leur pré-sélection pour le tournoi suprême. C’est notamment le cas de l’Australie, avec 24 joueurs pouvant potentiellement participer à la compétition. On retrouve de nombreux pensionnaires actuels ou passés de la NBA et notamment un certain Ben Simmons, possible tête d’affiche du pays si sa participation est bel et bien confirmée. Déjà présent au sein de la liste avant le Mondial de septembre 2019, le joueur des Sixers avait finalement renoncé à participer à la dernière minute. Les Boomers avaient tout de même conclu le tournoi à la quatrième place, battus par l’Équipe de France (67 à 59) dans le match pour la médaille de bronze. Cette fois-ci, à 24 ans, l’ailier/meneur compte enfin participer à une grande compétition avec sa nation et devrait d’ailleurs être épaulé par Patty Mills et Joe Ingles notamment, deux vétérans sacrément respectés et proches d’une quatrième participation aux JO déjà. La classe !

« Ce serait un honneur incroyable de jouer pour mon pays. Je sais que les choses sont incertaines en ce moment mais j’ai été en contact avec le coach Goorjian et on espère tous les deux me voir rejoindre les Boomers. » – Ben Simmons à propos de sa pré-sélection et de son envie de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo à l’été 2021

Le sélectionneur australien, Brian Goorjian, va néanmoins devoir composer avec une incertitude constante concernant ses différents éléments présents en NBA. En effet, le calendrier de la saison 2020-21 ayant été largement décalé et repensé à cause du COVID, les Playoffs ne pourraient se terminer (en cas de match 7 lors des Finales) que le 22 juillet 2021, soit… à la veille de l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Certains des joueurs NBA, et notamment Simmons ainsi que son coéquipier Matisse Thybulle (américano-australien) ou encore Ingles, respectivement premiers à l’Est avec les Sixers et à l’Ouest avec le Jazz, pourraient donc être bien embêtés selon le déroulé de leur exercice au sein de la Grande Ligue. À une phase si importante de la saison, les employeurs NBA ne laisseront évidemment pas leurs joueurs quitter les États-Unis prématurément, et puis ces derniers ne voudront de toute façon pas quitter leur franchise en pleine course pour le titre. Le risque devrait néanmoins être bien moindre concernant d’autres éléments australiens jouant dans des équipes NBA pas spécialement candidates au titre à l’heure actuelle, ou tout simplement libres à l’instant T. Parmi eux ? Aron Baynes (Raptors), Dante Exum (Rockets, actuellement blessé), Matthew Dellavedova (Cavaliers), Thon Maker (libre), et Ryan Broekhoff (libre). Et puis, dans le pire des cas, pourquoi ne pas sortir le vétéran Andrew Bogut de sa retraite pour filer un coup de main afin d’essayer de remporter enfin une breloque aux JO ? On kifferait nous !

BREAKING NEWS – Basketball Australia is excited to announce the Australian Men’s Basketball Olympic Squad and coaching appointments for @Tokyo2020. Read the full announcement 👉 https://t.co/1zuzjrA3tu#WeAreBasketball #WeAreReady #Tokyo2020 @AusOlympicTeam pic.twitter.com/2HzCcOBAHZ — Basketball Australia (@BasketballAus) February 2, 2021

L’Australie compte énormément sur la participation de Ben Simmons aux Jeux Olympiques. Après avoir mis la carotte au Mondial en 2019, le joueur des Sixers apporterait un sacré plus à une équipe déjà très compétitive ces dernières années. Pour autant, il faudra suivre avec attention l’évolution des Playoffs NBA pour en savoir plus sur la participation de ses membres aux JO de Tokyo. Enchaîner campagne de Playoffs longue durée et tournoi olympique sans préparation avec le groupe pourrait être vraiment tendu. À suivre !

Source texte : @BasketballAus