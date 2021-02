Mavericks, Rockets et Spurs : gros point sur le début de saison dans le Texas ! Apéro TrashTalk

Couvre-feu ou pas, on enchaîne les apéros en ce moment chez TrashTalk, le soir comme l’après-midi. Après les Wizards hier, on se penche sur la Conférence Ouest aujourd’hui et particulièrement sur le Sud des États-Unis. Comme dirait TP, bienvenue dans le Texas.

De Dallas à Houston en passant par San Antonio, le Texas est bien représenté en NBA et aujourd’hui, il se retrouve au cœur des discussions car il se passe quand même pas mal de choses dans ce coin-là des States, avec à la fois des déceptions et des surprises. Entre des Mavericks qui galèrent en ce début de saison, des Rockets qui cartonnent depuis le départ de James Harden, et des Spurs prometteurs avec leur noyau de jeunots, il y a clairement des choses à dire. Et surtout, aujourd’hui, on peut se poser une vraie question : au fait, la meilleure franchise texane, elle est située où ? Le classement dit Houston, mais il reste évidemment encore un long chemin à parcourir cette saison alors attention aux conclusions hâtives. On va donc essayer de répondre à ça en analysant ces trois équipes l’une après l’autre, tout en les comparant. Ça donne un apéro d’une heure, parfait pour passer un bon mercredi.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !