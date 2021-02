Bradley Beal et les Wizards : comment sortir de cette galère ? Apéro TrashTalk

Si le lundi reste incontestablement le meilleur jour de la semaine, on aime bien aussi prendre l’apéro les autres jours, genre le… mardi. Parce que oui, l’apéro c’est la vie, surtout quand y’a une grosse actu NBA. Direction la capitale aujourd’hui !

Derniers de la Conférence Est, seulement quatre victoires en seize matchs et un Bradley Beal frustré, le bilan du début de saison n’est vraiment pas fameux chez les Wizards. Les Sorciers de Washington – ambitieux avant la reprise – font partie des grosses déceptions de ce début de saison. Et qui dit déception dit interrogations : Scott Brooks sur un siège éjectable ? Quid de Bradley Beal ? Est-ce qu’on peut encore envisager les Playoffs ? C’est ce type de questions qu’on se pose actuellement par rapport à la franchise de la capitale. Cependant, la victoire complètement folle contre les Nets il y a quelques jours a de quoi redonner un peu d’espoir pour la suite, surtout si Russell Westbrook est de retour à un très gros niveau. Ça aussi, c’est un sujet sur lequel on a voulu se pencher. Bref, un apéro bien garni, rien que pour vous.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !