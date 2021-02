Preview de la soirée NBA : Les Nets veulent prouver aux Clippers que trois c’est toujours mieux que deux

6 matchs au menu de notre preview du jour et plusieurs rencontres qui pourraient apporter leur lot de surprises et de spectacle. On ne veut manquer de respect à personne mais il y a un Nets-Clippers qui nous fait de l’œil.

Le lundi, best day of the week, nous a offert une nuit correcte mais sans être extraordinaire, on a des attentes d’un tout autre niveau pour ce soir. Un match qui peut finir en Finale NBA, forcément, ça fait monter en température.

1h00 : Magic-Raptors : C’est peut-être le duel qui fait le moins rêver cette nuit et franchement on ne vous en voudra pas si vous mettez le réveil un peu plus tard. Derby de Floride (lol) mais avec un Magic désossé d’un côté et des Raptors qui cherchent encore leur régularité de l’autre. Seul bon point de ce match c’est qu’avec la blessure d’Aaron Gordon, il ne risque pas de se foutre sur la gueule avec Kyle Lowry. Cela dit, si ça avait pu animer le match, ça n’aurait pas été plus mal.

1h30 : Nets-Clippers : On ne vous a pas assez hypé dans l’intro ? Il est là THE GAME TO SEE. Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving contre Kawhi Leonard et Paul George. Casting cinq étoiles et forcément quelques paillettes dans les yeux à l’idée de voir ces cinq-là en découdre sur le terrain. Point positif, les Nets devraient être au complet puisque James Harden n’est pas sur le dernier injury report de la franchise. Côté Clippers, aucun back-to-back au programme et le duo californien devrait donc être en tenue sauf blessure de dernière minute. A noter que Nicolas Batum est questionnable pour ce match tandis que Patrick Beverley sera out. On achète son paquet de popcorn avant le couvre-feu et on se retrouve vers 1h30 pour mater le show tous ensemble.

James Harden is expected to return to the Nets’ lineup Tuesday against the Clippers. Harden was not listed on Brooklyn’s latest injury report after missing Sunday’s loss at Washington with a thigh contusion. — Marc Stein (@TheSteinLine) February 1, 2021

Clippers starter Nic Batum (groin contusion) is being listed as questionable to play tomorrow vs. the Nets, while Patrick Beverley will be out. — Andrew Greif (@AndrewGreif) February 1, 2021

02h00 : Pacers-Grizzlies : C’est un match qui passe un peu inaperçu après le duel des contenders mais si vous pouvez avoir deux écrans, regardez aussi Indiana-Memphis. Un duel de cinquième de Conférence, Memphis est sur la meilleure série de toute la Ligue (sept victoires de rang) alors qu’Indiana traîne un peu plus les pieds (deux défaites). Surtout, Pacers-Grizzlies ce sont deux beaux collectifs et une balle qui circule. Il y a vraiment moyen de passer un bon moment. Attention à Ja Morant qui est incertain pour ce match à cause du back-to-back d’hier contre les Spurs.

02h00 : Wizards-Blazers : Deux équipes qui ont traversé pas mal de turbulences en ce début de saison et qui ont connu leurs lots de blessures. On vous le donne en mille, ce match pourrait faire grimper le tableau d’affichage très vite. Les deux équipes ne sont pas connues pour leurs prouesses défensives et il y a des joueurs qui peuvent vite prendre chaud si ça commence à faire ficelle. Cerise sur le gâteau, les retrouvailles entre Lillard et Westbrook sont toujours un moment sympa à voir. On se donne rendez-vous demain pour analyser ce 135-132.

04h00 : Warriors-Celtics : Il y a deux ans ce match aurait été l’affiche de la soirée et le League Pass aurait planté tant on aurait cliqué dessus. Deux ans plus tard, les Dubs reposent beaucoup sur Steph Curry et les Celtics ont les Jay Brothers pour gérer les affaires courantes. Sur le papier, Boston part favori mais on n’est jamais à l’abri d’un coup de chaud de Baby Face ou qui sait si Andrew Wiggins est dans un bon jour. Ce ne sera certainement pas James Wiseman, lequel s’est blessé au poignet. Même constat pour Marcus Smart qui manquera également ce match.

04h00 : Jazz-Pistons : Prenez ce match et mettez un gros point d’interrogation à côté. Aura-t-il lieu ? Qui sera sur le parquet ? A l’heure actuelle, impossible de le dire. Detroit a vu son match contre Denver être reporté à cause des cas contacts et rien ne dit que 24h plus tard il sera possible de jouer. Sur le papier gros déséquilibre entre le second bilan de la Ligue et le vingt-neuvième. Et encore, c’est sans prendre en compte les multiples absents côté Michigan.

C’est tout pour notre preview de la soirée mais il y a bien moyen de s’ambiancer. Entre Nets-Clippers, Warriors-Celtics ou Pacers-Grizzlies, vous devriez bien trouver votre bonheur tout de même. On checke bien le réveil pour ne pas manquer ça.

