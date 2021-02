Des Rockets revanchards ont tourné la page James Harden : six succès de suite, on décolle enfin du côté de H-Town

La collaboration entre les Rockets et James Harden s’est terminée en eau de boudin. La suite s’écrit désormais sans lui dans le Texas et le nouveau casting donne satisfaction. L’équipe est bien remontée et reste sur six succès convaincants depuis la nuit dernière.

Alors qu’on aurait pu s’inquiéter pour les Rockets après le départ de James Harden, tant le Barbu était indissociable de cette équipe depuis son arrivée en 2012, l’improbable escouade texane nous prouve le contraire. En effet, depuis le dernier match d’Harden avant qu’il ne rejoigne les Nets (une défaite 100 à 117 contre les Lakers), l’équipe a retrouvé des couleurs et remporté sept de ses dix matchs. Depuis que l’infirmerie s’est vidée et que tous les joyeux lurons peuvent apprendre à se connaître sur le parquet, les Rockets restent sur six succès de rang. Un sacré casting de revanchards est en train de prouver qu’un collectif soudé et appliqué peut accomplir de bien belles choses. La nuit dernière encore, à l’occasion du sixième succès consécutif (136 à 106 face au Thunder), sept joueurs ont dépassé les 10 points, parfait exemple de la mentalité de ce groupe. À lire les noms des principaux instigateurs de cette révolution en douceur : John Wall, Victor Oladipo, DeMarcus Cousins, Eric Gordon ou encore Christian Wood, on voit de nombreux cheminements différents mais une envie commune, celle de prouver. Que ce soit une volonté de contester une pré-retraite avec parachute dorée pour Jean Mur, une intention de prouver que les blessures ne disent pas tout pour son ancien copain de fac DMC mais aussi pour Dipo, ou encore la détermination de Christian Bois de montrer qu’on l’a trop longtemps sous-estimé, chacun est bel et bien en mission et le tout a bien cliqué. Stephen Silas est arrivé au cours de l’intersaison avec un sacré chantier, a bien géré les moments tendus, et se retrouve aujourd’hui à la tête d’une équipe en pleine ascension. Le jeu est plutôt plaisant, la marque bien répartie, ça galope (quatrième pace de la NBA avec 102,1) et la défense est solide, notamment depuis deux semaines. De ce fait, les Rockets occupent la troisième place du classement des meilleures équipes à l’efficacité défensive (avec 106,5), un fait bien inhabituel pour une équipe jusqu’alors tournée vers l’attaque sous l’ère Mike D’Antoni.

Cette bonne dynamique existant actuellement à Houston pourrait néanmoins être dérangée par de possibles départs. Si tout va mieux ces dernières semaines, le flou persiste concernant les plans du jeune boss du front office texan, Rafael Stone. Pour cause, comme l’a révélé Brian Windhorst au cours du dernier épisode de son podcast pour ESPN, plusieurs équipes sont sur la piste de Danuel House Jr. et surtout de P.J. Tucker. L’homme de l’ombre des Rockets, le fidèle soldat de James Harden est toujours là, toujours aussi discret mais important pour une équipe. Le vétéran de 35 ans est en fin de contrat et attire de par son expérience et sa versatilité. Plusieurs contenders vont sans aucun doute tenter de récupérer celui qui est considéré comme l’un des joueurs les plus à même de limiter l’impact de cracks des ailes tels que Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo ou encore LeBron James. Il n’est pas spécialement prévu que le grand collectionneur de sneakers prolonge son bail à H-Town et toujours selon les informations de Windhorst, Houston attendrait un premier tour ou trois seconds tours de Draft en contrepartie d’un joueur qui s’en irait possiblement l’été prochain. Le dossier sera donc à garder à l’œil pour des Rockets très en forme ces derniers jours, et ce en partie grâce au travail invisible de Tucker.

« P.J. Tucker, j’ai entendu son nom. J’ai également entendu le nom de Danuel House. Au moins quelques équipes se renseignent sur Danuel House, je ne sais pas s’il est disponible. J’ai entendu des équipes fouiner, faire des recherches le concernant. » – Brian Windhorst à propos des joueurs des Rockets courtisés par d’autres équipes de la NBA lors d’un épisode de son podcast « Brian Windhorst & The Hoop Collective »

Les Rockets carburent depuis le départ de James Harden. L’inattendu casting désormais réuni enchaîne les succès et s’approche du Top 8 à l’Ouest après avoir frôlé la catastrophe. De quoi faire réfléchir la direction concernant les départs de certains joueurs ? Est-ce qu’on garde la bonne dynamique ou on pense avant tout à l’avenir ? Voilà le genre de questions qu’on se pose actuellement concernant les Rockets.

Source texte : ESPN