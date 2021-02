Les Wizards chauds pour retenter leur chance avec Masai Ujiri : vraie possibilité ou nouveau râteau en perspective ?

Actuellement derniers de la Conférence Est, les Wizards connaissent un début de campagne bien pourrave qui ne répond pas du tout aux attentes d’avant-saison. Dans un tel contexte, le nom de Bradley Beal revient souvent par rapport à un potentiel transfert à venir, mais Washington ne devrait pas bouger sur le dossier avant la fin de saison. Et pour cause, l’été prochain, la franchise de la capitale pourrait viser un certain Masai Ujiri.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend le nom du président des Raptors dans la même phrase que les Wizards. Il y a deux ans, à l’été 2019, quand le monde tournait encore à peu près normalement, Washington avait déjà tenté de s’attacher les services de Masai, quitte à lâcher un gros paquet de billets verts. Sans succès à l’époque, mais les Sorciers n’ont visiblement pas abandonné l’idée. Car si l’on en croit Jake Fischer de Bleacher Report, qui s’appuie sur des bruits de couloir au sein de la Ligue, la franchise de la capitale va revenir à la charge lors de la prochaine intersaison, quand le contrat de Masai avec les Dinos se termine. En décembre dernier, Ujiri s’était exprimé sur sa situation contractuelle et une potentielle prolongation avec Toronto, en disant que lui et les Raptors n’avaient pas eu le temps pendant l’intersaison pour trouver un terrain d’entente, la faute notamment à tout ce bordel lié au COVID et le déménagement temporaire de l’équipe canadienne à Tampa. Depuis, aucune news n’a filtré concernant ce dossier et on imagine donc que Masai est toujours sur le point d’arriver en fin de contrat dans quelques mois, d’où l’intérêt porté par les Wizards, actuellement gérés par le manager général Tommy Sheppard. Considéré comme l’un des meilleurs dirigeants de la NBA et souvent dans les rumeurs, à Washington donc mais aussi du côté de New York, Masai Ujiri pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge après avoir déjà emmené Toronto au top en 2019.

Côté Wizards, la perspective de futures négociations avec Masai Ujiri semble conforter la franchise dans sa position concernant Bradley Beal. D’après Jake Fisher, le groupe de proprios à la tête des Wizards souhaite conserver Bealou au moins jusqu’à la fin de la saison, peu importe ce qu’il se passe cette année, sans doute pour aider à convaincre Ujiri de venir au moment des discussions. Toujours mieux de rejoindre une franchise qui possède un joueur du calibre de Beal qu’une équipe où tout est à construire non ? On sait que Masai aime les challenges et la culture du développement de jeunes talents, mais Bradley pourrait quand même représenter un argument de poids. Cette position vient d’ailleurs d’être confirmée par l’insider des Wizards pour The Athletic, Fred Katz, qui nous informe avec son copain Shams Charania qu’un transfert de l’arrière All-Star n’est pas d’actualité. Bradley veut toujours rester, les Wizards n’ont pas l’intention de le trader, voilà qui est clair. Est-ce que ça peut changer à l’avenir ? Quand vous avez une franchise qui galère et une superstar esseulée qui est frustrée par les mauvais résultats de son équipe, évidemment que la situation peut évoluer. Sauf qu’à l’heure actuelle, on n’en est pas là. Pour rappel, Bradley Beal a au moins encore une année de contrat après la saison actuelle, avec une player option en 2022-23.

Voilà pour les dernières nouvelles en provenance de la capitale. On connaît les intentions des hautes instances de la Maison Blanche à l’instant T : garder Bradley Beal, et essayer de faire venir le boss des Raptors Masai Ujiri à la prochaine intersaison afin qu’il construise quelque chose de sérieux autour de Bealou. C’est le scénario rêvé pour les Wizards, un peu trop beau pour être vrai non ?

Source texte : Bleacher Report / The Athletic