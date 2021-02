Nuggets – Pistons reporté et le Jazz… qui ouvre une porte de plus à ses fans : ça bouge pas, le COVID rythme toujours la saison NBA

Le COVID étant (malheureusement) toujours là, on reste attentif aux news qui nous parviennent et qui pourraient impacter la NBA sur les prochaines semaines. Cette nuit ? Du positif dans l’Utah mais aussi du beaucoup moins bon dans le Colorado.

On dit souvent qu’un match n’est jamais terminé avant le coup de sifflet final mais avec le COVID c’est plutôt : un match n’est jamais sûr de commencer avant le test dans le nez final. Cette nuit, la rencontre Denver-Detroit a été reporté seulement quelques minutes avant son coup d’envoi, la faute à un test non concluant ou positif au sein de la franchise du Michigan selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Il s’agit déjà du vingt-troisième match reporté cette saison.

Detroit returned a positive/inconclusive coronavirus test on a player, sources tell ESPN. Pistons were watching pregame film, preparing for game with Nuggets when they learned of postponement. League's recently made decision to park teams in this situation over a single test. https://t.co/LsaOFInUFK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 2, 2021

Les joueurs étant en train de regarder un film ensemble, il est évident que tous ceux qui étaient en contact avec le joueur concerné (dont le nom n’a pas filtré) ont été mis à l’isolement. Detroit s’est donc retrouvé avec un effectif décimé et n’a pas pu présenter les huit joueurs minimum pour débuter la rencontre. Malgré ce report, le Woj a par la suite indiqué que les Pistons avaient fait de multiples tests à Denver et qu’ils espéraient pouvoir disputer le match de ce soir contre Utah.

The Detroit Pistons are departing Denver for Salt Lake City, where they're expected to be able to play their scheduled game with the Jazz on Tuesday, sources tell ESPN. Pistons stayed in Denver, retesting players after postponement vs. Nuggets tonight. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 2, 2021

On reste à Salt Lake City justement et cette fois-ci c’est une nouvelle positive qui nous intéresse puisque le Jazz a décidé d’accepter plus de fans dans ses tribunes. Ils faisaient partie des neuf franchises qui en autorisaient à domicile et ils ne dévient donc pas de leur ligne de conduite. Selon Sarah Todd du Deseret News, la capacité d’accueil de la Vivint Smart Home Arena va en effet passer de 1500 à un peu moins de 4000.

Vivint Arena increasing number of fans allowed at Utah Jazz games https://t.co/K14m0bPdEy pic.twitter.com/MfPGi9fHkD — Sarah Todd (@NBASarah) February 2, 2021

Dans les faits, la franchise va continuer sa politique de distanciation sociale mais l’ouverture de la tribune supérieure va permettre de faire remonter un peu les chiffres de fréquentation de sa salle et qui sait, Rudy Gobert and co auront peut-être un début d’ambiance NBA dans les prochaines semaines à domicile. Le premier match concerné par cette augmentation est censé être celui contre les Pistons. Reste à voir si celui-ci aura bien lieu…

Nuggets-Pistons reporté et le Jazz qui s’ouvre de plus en plus à ses fans, c’étaient les deux points clés de notre report COVID du jour. On se retrouve très vite pour plus de news qui riment avec gel hydroalcoolique ou coton tige dans le nez. Pour notre plus grand bonheur…

Source texte : ESPN / Deseret News