Quin Snyder et Doc Rivers élus coachs du mois : 11 victoires de suite d’un côté, le trône de l’Est pour l’autre, lo-gique !

Fin de mois oblige, la NBA a dévoilé ses deux meilleurs coachs pour les mois de décembre et janvier. Les heureux élus ? Quin Snyder à l’Ouest, chef d’orchestre du superbe début de saison du Jazz et de leur série de onze victoires de suite, et dans l’autre conférence c’est Doc Rivers qui rafle la mise pour avoir remis les 76ers sur pied, faisant de l’équipe de Joel Embiid un favori légitime à l’Est et du pivot un favori au trophée de MVP.

Ça ne pouvait être personne d’autre que lui. Quin Snyder remporte donc son second trophée de Coach of the Month pour avoir mené son équipe à un bilan de 15 victoires pour 5 défaites dont une série de 11 victoires de suite, la plus longue de la saison, qui a pris fin ce dimanche face à Denver. Le Jazz est deuxième de l’Ouest devant les Lakers ou les Nuggets et possède par ailleurs le deuxième meilleur bilan de toute la Ligue. Parmi les victoires marquantes on retrouve la leçon donnée aux Bucks début janvier, une victoire face aux Clippers grâce à un money time géré à la perfection et enfin deux grosses fessées de suite infligées aux Mavericks la semaine dernière. Le Jazz est la septième meilleure défense de la Ligue mais surtout la quatrième meilleure attaque, une identité nouvelle que Snyder a réussi à transmettre à ses joueurs. Personne ne gobe plus de rebonds que Utah (49 par rencontre) et lors du mois de janvier, les hommes de Snyder ont inscrit 285 tirs à 3-points, établissant un nouveau record NBA sur un mois de compétition. Ils sont là les nouveaux Rockets !

Doc Rivers, de son côté, remporte son douzième trophée de coach du mois en carrière, son premier depuis novembre 2018. À cette occasion il rejoint Phil Jackson, George Karl et Pat Riley, qui ont tous remporté la récompense mensuelle douze fois. Seul Gregg Popovich fait mieux dans l’histoire NBA avec dix-sept. Débarqué cet automne en Pennsylvanie, Rivers a refait des 76ers une équipe qui compte à l’Est après une saison 2019/2020 extrêmement décevante puisque Philadelphie possède le meilleur bilan de sa conférence avec 15 victoires et 6 défaites. Philly qui possède par ailleurs le meilleur bilan à la maison de toute la NBA avec 10 victoires et 1 défaite quand les Sixers jouent dans leur Wells Fargo Center chéri. Avec un rating défensif de 106,8, Philadelphie possède également la meilleure défense de l’Est, la troisième meilleure de la Ligue. Enfin, last but not the least, Doc Rivers a fait de Joel Embiid un candidat légitime au titre de MVP. Le pivot réalise une saison record avec des moyennes de 28,3 points, 11,1 rebonds et 1,3 contre à 54% au tir dont un impressionnant 40% du parking, quasiment que des records en carrière. On retiendra évidemment la superbe victoire face aux Lakers pour mettre fin à l’invincibilité des Angelinos à l’extérieur ou encore le comeback de 20 points dans l’Indiana dimanche dernier.

Ils ont fait un boulot très propre et sont ainsi récompensés fort logiquement. Quin Snyder et Doc Rivers sont les premiers vainqueurs du trophée du coach du mois et on suivra attentivement s’ils arrivent à faire garder le rythme à leur équipe au fil de la saison. Ding ding, on les attendra surtout au tournant pendant les Playoffs, eux qui ont tous les deux choke une avance de 3-1 lors des phases éliminatoires de septembre dernier.