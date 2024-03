Interrogé récemment au sujet de l’absence de maillots retirés dans la franchise des Clippers, Doc Rivers, bien renseigné sur la question puisqu’il était coach à Los Angeles, en a profité pour donner son avis. Pour lui, c’est le numéro 6 de DeAndre Jordan qui devrait avoir les honneurs en premier.

Les Clippers ont la particularité de n’avoir retiré aucun numéro en 54 saisons. Avant la dernière décennie et la période de Lob City, ce n’est pourtant pas les grands noms qui manquaient : Elton Brand, Bob McAdoo, Randy Smith et d’autres ont marqué les jeunes années des Clippers (quand ils étaient encore les Buffalo Braves), sans jamais connaître le prestige d’avoir leur maillot retiré dans la franchise des voiliers.

Alors que le débat de qui devrait être le premier à rejoindre le plafond de l’Intuit Dome (en construction actuellement) est souvent relancé, Doc Rivers a pu donner son avis sur la question dans le podcast Sloane Knows :

“En fait je pense que le premier maillot retiré aux Clippers devrait être celui de DJ (DeAndre Jordan, ndlr.). Vraiment. C’était lui le premier. Il a fait la All-Defensive Team, la médaille d’or aux Jeux Olympiques, champion NBA. C’est lui qui y est resté le plus longtemps, il a été tradé, il n’est jamais parti de lui-même. Quand ils vont ouvrir la nouvelle salle, je pense que le maillot de DJ devrait être tout en haut. Je pense que ça serait vraiment cool.”

Alors certes, la moitié des accomplissements cités par le Doc, DeAndre Jordan ne les a pas réalisés avec le maillot des Clippers, mais le coach des Bucks tient un point intéressant : Dédé Jordan a marqué l’histoire des Clips.

Personne n’a joué plus de matchs avec les Clippers que DeAndre Jordan (750), personne n’a pris plus de rebonds (7 988) ou fait plus de contres (1 277) sous le maillot des Clippers que DeAndre Jordan. 10 saisons jouées entre 2008 et 2018, six campagnes de Playoffs, ça n’est pas rien ! Deux fois de suite meilleur rebondeur de la Ligue en 2014 et 2015, numéro 1 de la NBA au pourcentage aux tirs cinq saisons de suite entre 2013 et 2017. Podium du Défenseur de l’année en 2014, All-Star en 2017, dans la All-NBA First Team en 2016, deux fois dans la All-NBA Third Team (2015, 2017) et deux fois dans la NBA All-Defensive First Team (2015, 2016). Au total de win shares avec LAC, il est deuxième all-time après Chris Paul.

Voilà pour le palmarès avec les Clippers. Pas mal, non ? Et en bonus, il y a quelques meurtres en règle sous ce même maillot.

Une chose est sûre, le débat avec les camarades de Lob City va être relancé. Chris Paul, DeAndre Jordan et Blake Griffin font sans aucun doute partie des meilleurs joueurs de l’histoire des Clippers. C’est le crew qui a permis aux Clips de faire six apparitions en Playoffs d’affilée, après avoir eu seulement deux saisons en positif en trois décennies, tout en faisant le show tous les soirs. Depuis la saison 2012 et l’arrivée de Chris Paul ? Les Clippers n’ont pas fait une seule saison sans avoir plus de victoires que de défaites. Doc Rivers avait déjà déclaré que tous les membres du Big Three des Clippers devraient avoir leur maillot retiré chez les Clippers :

“Je voulais retirer un maillot. Il n’y avait pas de maillot à retirer. Je pense qu’il y en aura à l’avenir. Blake je pense. DJ, c’est sûr à 100%. Et Chris Paul, aussi. Maintenant, ils commencent à créer une histoire, c’est important pour une franchise et c’est ce que nous voulions faire.”