Au lendemain du tirage au sort des phases de groupes des Jeux Olympiques de Paris 2024 – dont le programme complet est à retrouver ici – Shai Gilgeous-Alexander lance les hostilités et refuse de regarder l’équipe des États-Unis de trop bas.

Des mains de Carmelo Anthony, le tirage au sort a été effectué ce mardi et le verdict est tombé. Même si aucun groupe n’est facile, la Team Canada n’a pas été vernie.

Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers héritent d’un groupe A très relevé. En plus de l’Australie, les vainqueurs des tournois qualificatifs de Grèce et d’Espagne viendront se joindre à la danse. Une potentielle poule avec Giannis Antetokounmpo/Luka Doncic, Shai, les kangourous et les satanés Espagnols, ça fera forcément des étincelles.

Comme toujours, Team USA apparaît comme le grand favori de la compétition.

Cet été à Paris, les États-Unis devraient envoyer LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Iron Man, Hulk et Captain Marvel. Un sacré effectif pour s’assurer une cinquième médaille d’or consécutive dans la compétition. On a entendu qu’ils négocient les droits avec DC pour éventuellement ramener Superman, mais rien n’est fait.

Pour autant, Shai Gilgeous-Alexander n’affiche aucun complexe à l’idée d’affronter les Avengers, quels qu’ils soient. Lors d’un entretien avec le média Complex Sports, SGA a déclaré :

“En fin de compte, ce sont des joueurs de basket. Ils font peut-être partie des meilleurs au monde, mais notre équipe compte aussi certains des meilleurs au monde et nous n’avons peur d’aucun d’entre eux.”

Le ton est donné, le Canada n’a aucune intention de rester dans l’ombre de son imposant voisin. Même si leur animal national est le castor (cette information n’est pas un trait d’humour), faire tomber l’aigle américain est largement à la portée de son équipe selon SGA.

“Nous les affrontons toute l’année. Ce sont les mêmes joueurs de basket. Ils transpirent et saignent tout comme nous. Quand le coup d’envoi sera donné, on verra qui est la meilleure équipe.”

D’autant que les Nordistes peuvent se targuer d’avoir battu les États-Unis lors de la Coupe du monde 2023 (127-118, match pour la médaille de bronze), compétition où le Canada a fini troisième (meilleur résultat de son histoire au Mondial). Même si l’effectif des JO ne ressemblera en rien à l’équipe menée par Anthony Edwards et Mikal Bridges l’été dernier, l’honneur des yankees est peut-être piqué. Ça promet pour le derby. On sait déjà que Dillon Brooks rêve du face à face avec LeBron toutes les nuits.

Début des festivités le 27 juillet à Lille, mais il faudra attendre au minimum le 6 août et les quarts de finale à Paris pour voir un éventuel Team Canada – Team USA. Quoi qu’il en soit, SGA l’attend de pied ferme.

