Joel Embiid contacté par Team USA !

À un mois du début de la Coupe du Monde, l’actualité internationale est de plus en plus forte… et Joel Embiid vient se mêler à la partie ! Alors qu’il hésite toujours à propos des différentes sélections nationales qu’il a l’opportunité de rejoindre, le pivot de Philly s’est récemment entretenu avec les dirigeants américains.

Cameroun, France, États-Unis… Joel Embiid continue de jongler avec ses différentes opportunités et ne semble pas encore avoir choisi le pays qu’il souhaite représenter. Interrogé à ce sujet sur SiriusXM NBA Radio, le directeur général de Team USA Grant Hill a révélé qu’il avait récemment discuté avec le MVP en titre, sans donner plus d’indication sur son choix.

« Oui, je lui ai parlé. Il a plusieurs options. C’est un grand joueur. Mais c’est aussi quelqu’un avec qui nous avons parlé de l’été prochain et nous verrons. Nous verrons comment cela se passe. »

Le boss de la sélection américaine en a profité pour rappeler que les États-Unis ne régnaient plus sur les compétitions internationales et que leurs concurrents, comme la France, l’Espagne et le Canada, étaient de plus en plus forts. Pour retrouver le niveau de domination qu’ils ont eu dans le passé, les ricains ont besoin de leurs meilleurs forces, et cela inclut évidemment Joel Embiid, que Grant Hill espère convaincre de choisir Team USA.

Côté Français, on attend également que le pivot fasse son choix, comme l’a rappelé Boris Diaw en juin dernier. Si le manager de l’équipe de France semblait confiant il y a quelques mois, le mystère reste aujourd’hui entier.

« Je suis en contact avec lui et ses représentants, il n’y a rien de nouveau. Il ne sait toujours pas s’il a envie de jouer pour une équipe nationale, et si oui pour laquelle puisqu’il a un passeport camerounais, un français et un américain. »

Entre son indécision et son mariage prévu cet été, Joel Embiid ne disputera évidemment pas la Coupe du Monde en Asie dans un mois. L’objectif est de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024… mais pour quelle sélection ? Jojo sera-t-il attiré par le possibilité de jouer devant le public français, ou préfèrera-t-il représenter le pays dans lequel il réside depuis maintenant dix ans ? Difficile à dire, le joueur n’ayant pour l’instant livré aucune information sur le sujet.

Source : SiriusXM NBA Radio