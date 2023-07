Quand on parle de l’intersaison NBA, on pense tout de suite à la Draft, la Free Agency, la Summer League… mais cette période est aussi l’occasion de prendre des nouvelles des joueurs perdus de vue sur la fin de saison. Et aujourd’hui, c’est au tour de Ben Simmons, qui semble aller de mieux en mieux.

Ben Simmons profite de son été pour soigner ses blessures et ses problèmes psychologiques, et les choses avancent plutôt bien. Selon l’insider de SportNet New York Ian Bagley, le joueur des Nets a en effet achevé sa rééducation et est désormais à 100% physiquement.

« Simmons a terminé la partie rééducation de son intersaison et se concentre maintenant sur du travail de compétences et de la préparation physique dans l’optique du camp d’entraînement, selon une source de la ligue bien renseignée sur le sujet. » – Ian Bagley

Ben Simmons à 100% physiquement, ça faisait combien de temps ? Au moins deux ans, parce que le meneur n’a jamais été au top de sa forme depuis son arrivée à Brooklyn. Touché par une hernie discale, il n’a pas disputé le moindre match lors de la saison 21-22 et a passé son été 2022 à se remettre de son opération. Il a ainsi pu débuter la saison suivante avec les Nets, chez lesquels ses performances n’ont pas été au rendez-vous.

Entre fragilité physique et manque de confiance, le meneur a eu beaucoup de mal à s’imposer en début de saison. On a néanmoins senti une progression au fil des semaines, avec quelques flashs qui ont pu redonner espoir aux fans, notamment deux matchs à 20 points et un double-double au mois de novembre. Mais au moment où Ben 10 semblait aller mieux et était de plus en plus convaincant sur les parquets, il a rechuté, touché à la jambe puis par des problèmes nerveux au dos.

Jacque Vaughn vient de confirmer, Ben Simmons ne sera probablement pas avec le reste du groupe Nets sur cette fin de saison.

On va entrer dans une intersaison flippante le concernant, avec des soucis réels au dos et aucun signe rassurant ces derniers mois.

What’s next for Ben ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2023

Son absence a été bien plus longue que prévue, puisqu’il n’a plus rejoué après la mi-février alors que sa franchise espérait le voir revenir d’ici la fin de la saison. La pression médiatique et sportive semble avoir eu raison de Simmons, qui a plusieurs fois mentionné des difficultés psychologiques pour justifier son incapacité à se remettre de sa blessure. Cela n’a évidemment pas plu à certains fans et observateurs, qui l’ont accusé d’utiliser ces problèmes mentaux comme une excuse pour ne pas revenir au moment des matchs à enjeu.

Au total, Ben Simmons n’a disputé que 42 matchs, dont 33 en tant que remplaçant, pour des moyennes de 6,9 points, 6,3 rebonds et 6,1 passes à 56% au tir. S’il a clairement été trop timide dans ses choix offensifs, il a montré que le joueur qu’il était à Philadelphie n’a pas totalement disparu. Sa vision du jeu est toujours intacte, tout comme ses fortes capacités défensives. Du côté de Brooklyn, on continue donc de lui faire confiance et d’espérer le revoir à son niveau All-Star, ce qui serait une aide considérable pour l’équipe.

Ben Simmons put up a season-high 22 PTS while shooting 84.6% from the field to lead the @BrooklynNets to victory! #NetsWorld

🔥 @BenSimmons25: 22 PTS (11-13 FGM) | 8 REB | 5 AST pic.twitter.com/ELBiNYsZFw

— NBA (@NBA) November 21, 2022

Le poste de meneur est en effet une interrogation majeure chez les Nets, qui pourraient faire de Simmons leur meneur titulaire la saison prochaine, selon Marc Spears d’ESPN. L’Australien fera en tout cas partie des concurrents à cette place lors du camp d’entraînement, où la décision devrait être prise par Jacques Vaughn et son staff après avoir jugé son état de forme et ses performances. Ben pourra sur le soutien de son coéquipier Mikal Bridges, qui a expliqué qu’il croyait toujours beaucoup en lui. Ayez des copains. C’est bien, les copains.

Source : SNY, ESPN