Sur la touche depuis mi-février, Ben Simmons a manqué les 17 derniers matchs de son équipe. Et il manquera également les sept prochains, lui qui vient d’être annoncé out pour le reste de la saison par les Nets.

C’est officiel, Ben Simmons ne jouera plus en cette campagne 2022-23.

D’après Shams Charania de The Athletic, l’ancien Sixer va plutôt se focaliser sur sa rééducation, lui qui est absent des terrains depuis mi-février. Pour rappel, Simmons souffre d’un problème nerveux au niveau du dos, dos qui l’a fait souffrir à plusieurs reprises cette année mais aussi les saisons précédentes, en marge d’autres pépins physiques (genou notamment).

The Nets have ruled out Ben Simmons for the remainder of the season. Simmons is beginning a rehab program on his back, Nets coach Jacque Vaughn says.

