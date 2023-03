Représenté par Klutch Sports depuis son arrivée en NBA, Ben Simmons a décidé de quitter l’agence de Rich Paul après sept ans de collaboration. Le joueur des Nets devrait s’engager avec l’agent Bernie Lee, qui défend également les intérêts de Jimmy Butler.

Ben Simmons et Klutch Sports, c’est donc terminé.

Comme l’indique Ramona Shelburne d’ESPN, l’Australien a décidé de changer d’agent, une première depuis le jour où il a été drafté par les Sixers en juin 2016. Klutch Sports a en effet représenté Simmons lors de ses sept premières saisons NBA (avec deux saisons blanches dans le lot), mais l’évolution malheureuse de sa carrière a visiblement poussé ce dernier à couper les ponts avec Klutch afin de prendre un “nouveau départ”.

Simmons and Klutch decided to part ways in a conversation this week. “He just needed a fresh start,” according to a source. — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) March 17, 2023

Pour rappel, la carrière de Ben Simmons a véritablement déraillé depuis ce Game 7 des demi-finales de Conférence Est en 2021, perdu par les Sixers face aux Hawks. Présenté comme un bouc émissaire après avoir refusé un dunk sur… Trae Young dans le money time, Simmons n’a pas vraiment reçu le soutien qu’il attendait et s’est ensuite engagé dans un véritable conflit avec la franchise de Philadelphie, encouragé par Klutch Sports.

Ce conflit a commencé par une demande de transfert à l’été 2021 et s’est terminé par un trade aux Nets en février 2022 après avoir passé des mois sur la touche. Mentalement comme physiquement, Bennie n’a pour l’instant pas réussi à retrouver son niveau All-NBA/DPOY qui lui avait permis de décrocher avec Klutch un contrat de 177 millions de dollars sur cinq ans en 2019. Il en est même très loin.

Tournant à 7 points – 6 rebonds – 6 passes de moyenne avec Brooklyn cette saison, Ben Simmons n’est plus que l’ombre de lui-même. L’ancien Sixer est même retourné à l’infirmerie à cause de douleurs au genou et au dos, et personne ne sait quand il pourra retrouver les parquets.

Donc oui, clairement, Simmons a besoin d’un nouveau départ aujourd’hui, reste à voir si ce changement d’agent est le déclic qui lui permettra de rebondir. Permettez-nous d’en douter.

Ben Simmons is expected to hire veteran agent Bernie Lee, who has a long history of guiding clients through difficult spots, sources said. Lee also reps Jimmy Butler, Justin Holiday and Kris Dunn, among other players. — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) March 17, 2023



