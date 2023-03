Chaque année lors de la March Madness, les fans et autres Hexperts donnent leur pronos sur le tableau final en remplissant le fameux bracket, dans l’espoir (très très maigre) de gagner des millions de dollars mais aussi et surtout pour le fun. Cette année, plus de 20 millions de brackets ont été remplis avant le début du grand tournoi universitaire. Ils sont désormais tous à la poubelle.

L’énorme exploit réalisé par l’université de Fairleigh Dickinson face à Purdue hier a brisé les espoirs des rares personnes qui possédaient encore un bracket parfait. D’après le site officiel de la NCAA, il restait 787 bons brackets après les résultats de la première journée de March Madness, puis seulement 26 au moment où FDU a affronté Purdue. L’ensemble des 26 brackets avaient logiquement opté pour Purdue, tête de série #1 et grandissime favori de sa rencontre. La suite, on la connaît.

Le fait que tous les brackets soient aujourd’hui à la poubelle symbolise parfaitement le premier tour de folie qu’on vient de vivre, un premier tour rempli de surprises. Parmi les plus grosses :

Princeton (#15) qui bat Arizona (#2) 59-55

Furman (#13) qui bat Virginia (#4) : 68-67

Fairleigh Dickinson (#16) qui bat Purdue (#1) : 63-58

Aucun bracket ne verra donc le deuxième tour cette année.

Pour l’anecdote, sachez que l’homme qui a tenu le plus longtemps dans l’histoire a pronostiqué correctement les 49 premiers matchs du tournoi en 2019, arrivant ainsi jusqu’au Sweet 16 avec un bracket parfait.

Source texte : NCAA