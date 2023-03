Si le tournoi final NCAA est surnommé la March Madness, c’est spécifiquement à cause de ce genre de scénario : cette nuit, le petit poucet Fairleigh Dickinson a fait chuter Purdue – classé #1 de la région East – pour réaliser l’un des plus grands exploits de l’histoire du basket universitaire.

1 victoire – 150 défaites.

Avant le match opposant l’université de Fairleigh Dickinson à celle de Purdue vendredi, c’était le bilan des équipes classées #16 face aux seeds #1 au premier tour de la March Madness. Désormais, il est de 2-150.

Comme l’université de Maryland-Baltimore County, qui avait choqué le monde en 2018 en battant Virginia à la surprise générale, Fairleigh Dickinson a fait tomber le favori de sa région (63-58) pour écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de la March Madness. On parle d’une toute petite université à l’échelle du basket NCAA, basée à Hackensack dans le New Jersey, qui joue habituellement dans une salle d’à peine 2 000 places et qui restait sur une saison catastrophique l’année dernière (22 défaites en 26 matchs). Alors personne n’imaginait les Chevaliers de FDU – guidés par deux arrières de… moins d’1m80 – menacer le cador Purdue, ancienne université de l’actuel rookie des Pistons Jaden Ivey.

Personne, sauf ceux qui se trouvaient à l’intérieur du vestiaire de Fairleigh Dickinson.

FDU RATTLES OFF AN 8-0 RUN TO RETAKE THE LEAD 😱#MarchMadness @FDUKnightsMBB pic.twitter.com/VGWzNGw00g — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 18, 2023

Pendant 40 minutes, de l’entre-deux jusqu’au buzzer final, les Knights y ont cru. Et ils y ont cru de plus en plus à force de rivaliser avec leur adversaire, qui possédait pourtant son arme fatale Zach Edey. Le pivot canadien de 2m24, nommé dans la meilleur cinq de la saison universitaire, était censé marcher sur la petite équipe de FDU, dont le plus grand joueur sur le papier – un autre Canadien du nom de Pier-Olivier Racine – fait seulement 2m03. Edey a fait ses stats en posant 21 points, 15 rebonds et 3 contres, mais ce fut insuffisant face au courage, la grinta, l’intensité défensive et le culot des Knights.

Ces derniers ont notamment été portés par l’ailier Sean Moore, auteur de 19 points, 5 rebonds, 2 contres et 1 interception en l’espace de 28 minutes. C’est lui qui a, en partie, fait la différence en fin de match en marquant d’abord un lay-up après un steal, puis un énorme 3-points avant de lâcher un block autoritaire de l’autre côté du parquet. Et le plus beau dans l’histoire, c’est qu’il a réalisé tout ça chez lui, dans la Nationwide Arena de Columbus, sa ville natale. Autant dire qu’il a vécu un rêve éveillé.

FDU FROM DOWNTOWN!! THEY LEAD BY 5 😱 pic.twitter.com/RrW93vHbwp — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 18, 2023

Après le buzzer final, les joueurs de Fairleigh Dickinson ont exulté comme s’ils avaient gagné un titre, enchaînant les célébrations et les pas de danse. Le coach Tobin Anderson était, quant à lui, au bord des larmes au moment de l’interview d’après-match.

“Si on joue contre eux 100 fois, on perd probablement à 99 reprises. Mais dans le lot, il y a une victoire, et c’était ce soir.” – L’entraîneur de Fairleigh Dickinson

La magie de la March Madness, tout simplement.

Dans les vestiaires après la rencontre, les Knights ont évidemment continué à célébrer leur exploit monumental, bien conscients d’avoir marqué l’histoire du basket universitaire. Dans le camp de Purdue par contre, la déception et la frustration étaient à la hauteur de leur fail, eux qui possédaient de grosses ambitions dans ce tournoi. Zach Edey et ses copains regarderont désormais la suite de la compétition depuis leur canapé, où ils verront peut-être Fairleigh Dickinson réaliser un nouvel exploit dimanche face à Florida Atlantic.