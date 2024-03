Caitlin Clark a envoyé du bois dès le premier tour de la March Madness avec Iowa State. La star universitaire a sorti une grosse ligne de stats et avance au second tour après avoir battu Holy Cross.

Une victoire tranquille 91 à 65, et une qualification sans forcer au prochain tour de la Folie de Mars. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Caitlin Clark s’est illustrée de fort belle manière pour son entrée en matière dans la compétition. 27 points, 8 rebonds et 10 passes pour celle qui est récemment devenue la meilleure scoreuse de l’histoire de la NCAA, et dont le potentiel semble aussi longs que les bras de T.

Caitlin Clark went OFF vs. Holy Cross 🔥

27 PTS

10 AST

8 REB

Iowa advances to the 2nd round ‼️ pic.twitter.com/qdwalUrYDW

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 23, 2024

Même si la feuille de stats est bien garnie, tout n’a pas été parfait pour le diamant brut, très probable future numéro 1 de Draft WNBA. Avec 8/19 aux tirs dont 3/9 de loin, elle a connu un certain manque de précision, et elle a également perdu cinq ballons dans les huit premières minutes de la rencontre. Ce qui a laissé apparaître certains signes de frustrations chez la joueuse, qui s’est beaucoup plainte auprès du corps arbitral au point de se faire recadrer par… son propre père, présent en tribunes.

caitlin clark complaining to the officials & her dad just telling her to shut up has me in tears man😭😭😭 pic.twitter.com/5JnhMPn4lg

— cj (@wsgadlibs) March 23, 2024

Un gros “ferme ta boîte à camembert” (ça c’est la version censurée) descendu tout droit des travées de la salle pour lui dire de se concentrer sur son jeu. Mais au final, Caitlin Clark a quand même envoyé ses gros shoots et distribué le jeu pour ses coéquipières, notamment Kate Martin, qui termine avec 15 points et 14 rebonds. Au prochain tour, Iowa State, qui est tête de série numéro 1, croisera le fer avec West Virginia, qui a écarté Princeton sur le score de 63-53. Caitlin Clark sera évidemment attendue au tournant.