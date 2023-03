Il faisait parti de la team bon élève, celle qui n’a jamais manqué un seul match de la saison. La série semble pourtant sur le point de s’arrêter pour Anthony Edwards. Touché à la cheville en début de match face aux Bulls cette nuit, la star des Wolves n’a pas rejoué de la rencontre. Et est même apparue avec une botte de protection… Ça craint.

Coup dur énorme pour la meute de Minneapolis. Les Loups ont perdu cette nuit leur leader Anthony Edwards. Comment est-ce arrivé ? Au bout de huit minutes de jeu, le jeune garçon envoie une skip pass de l’autre côté du terrain pour Mike Conley, avant de mal retomber et de faire vriller sa cheville. Cris de douleur instantanés, et évacuation rapide du terrain… avant que la nouvelle ne tombe : Toto ne rejouera pas du match. En fin de partie, il est néanmoins revenu sur le banc pour encourager les copains, équipé d’une botte de protection façon Bronzés font du ski. Des images qui ne tendent pas vers un retour immédiat.

Anthony Edwards appears to have hurt his ankle…Prayers. 🙏🙏

pic.twitter.com/heYIiTeqpw

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 18, 2023