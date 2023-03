Un pas de plus vers le statut de superstar NBA pour Devin Booker : l’arrière des Suns va bientôt rentrer dans le cercle fermé des joueurs possédant leur propre chaussure signature chez Nike. Sortie prévue de la Nike D Book 1 au printemps 2024.

Bon pied, bon œil… Devin Booker devient un grand et annonce la sortie au printemps 2024 de sa première signature shoe : la Nike D Book 1. Pour le moment, aucun visuel n’a fuité mais la chaussure de D Book pourrait selon les sources (HypeBeast et Sneakerfile) s’inspirer de la ligne Nike Kobe, Kobe Bryant représentant la grande idole de Booker. Il faut aussi s’attendre à voir le propre logo de l’arrière de l’Arizona sur la chaussure.

Cette annonce fait suite à une collaboration étroite depuis 2015 entre le joueur et la marque à la virgule. Une série d’Air Force 1 Devin Booker avait notamment vu le jour en 2019 :

Mais là, c’est le step supérieur pour Booker qui valide encore une étape vers les hautes sphères de la NBA. Dans le sillage d’un Ja Morant qui, lui aussi, a récemment dévoilé sa Ja 1, la signature shoe constitue toujours un moment particulier et important dans la carrière d’un joueur NBA. Symboliquement c’est fort, et ça va consolider encore un peu plus le statut de star de D Book.

