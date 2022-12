Ja Morant et Nike ont dévoilé à Noël la première paire de la marque à la virgule signée du meneur des Grizzlies. Une nouvelle étape dans l’ascension du joueur de 23 ans, non seulement en tant que joueur NBA, mais aussi dans l’écosystème médiatique entourant la Grande Ligue.

It’s out ! Après plusieurs semaines d’attente, Nike et Morant ont donc dévoilé la Nike Ja 1, la paire signée par l’ancien meneur de l’Université de Murray State. C’est le joueur lui-même qui a rendu officiel le nouveau modèle, dans une petite vidéo publiée ce dimanche sur ses réseaux sociaux, où l’on peut voir sa fille lui remettre, en guise de cadeau de Noël, une boîte à chaussures contenant donc la fameuse paire.

The giftskii I’ve always dreamed of finally arrived. 🎁 Excited to share the #Ja1, dedicated to the 1 who inspires me the most. 💙 letssss goooooo pic.twitter.com/bYqd7oQXGT — Ja Morant (@JaMorant) December 25, 2022

La date étant évidemment bien choisie, le joueur s’est ensuite pointé à la rencontre du Christmas Day opposant ses Grizzlies aux Warriors avec une paire, mais d’un coloris différent.

Ja Morant arrived in a full Nike Ja signature sweat suit and a new Ja 1 colorway 👀👀 pic.twitter.com/cv2JGXB6eS — Nick DePaula (@NickDePaula) December 25, 2022

A closer look at the Nike Ja 1 on-feet. @JaMorant 👀 pic.twitter.com/MVYPo7Gfz7 — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) December 26, 2022

Alors que la hype du meneur, autant alimentée par son style de jeu spectaculaire que par les résultats enthousiasmants de son équipe, grandit depuis son arrivée dans la Ligue en 2019, voilà une nouvelle étape franchie dans la montée en puissance sur la scène médiatique du dénommé Temetrius Jamel Morant. Alors que le maillot floqué du numéro 12 de la franchise du Tennessee fût le plus vendu lors de l’exercice 2021-22, le pick #2 de la Draft 2019 peut désormais se targuer, comme d’autres grands noms d’hier et d’aujourd’hui, d’avoir désormais sa chaussure signature. On serait presque tenté de dire que cette distinction arrive un peu tard, mais ce dernier point témoigne surtout du fracas avec lequel Morant est entré dans le paysage de la Ligue, lui qui sortait d’une fac mineure et qui, malgré son talent évident, n’était par exemple pas aussi attendu que le monstre Zion Williamson dans la même promo de Draft.

La belle success story de Ja Morant dans la Ligue continue. Cette fois, c’est l’étape de la signature shoe qui a été franchie par le All-Star. La première d’une longue liste, à n’en pas douter.

Source image : @JaMorant / Nick DePaula / Complex sneakers