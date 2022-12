Interrogé en conférence de presse d’après-match suite à la défaite face aux Mavericks, LeBron James s’est exprimé sur la légende de la franchise texane, Dirk Nowitzki. La star des Lakers en a profité pour rendre un hommage appuyé au Wunderkid et à son impact sur le jeu.

Légende ultime de la franchise des francs-tireurs, Dirk Nowitzki avait déjà reçu un beau cadeau de Noël avec cette statut à son effigie devant l’American Airlines Center. C’est un autre hommage, et pas des moindres, que le natif de Würtzburg (Allemagne) a reçu après la victoire de ses Mavs adorés face aux Lakers. C’est LeBron James himself qui s’est exprimé à son sujet, et qui semblait avoir beaucoup de louanges à dresser à l’endroit du Franz Beckenbauer de la balle orange.

“I think he’s the greatest international player ever. I put him right there with Manu… That boy was cold man. Dirk was cold. He revolutionized what a stretch 4 big could look like.” LeBron James on Dirk Nowitzki 💯 pic.twitter.com/YUVcwwmoae — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 26, 2022

“Dirk est une légende, c’est une icône, je pense que c’est le meilleur joueur international de tous les temps, avec Manu (Ginobili, ndlr) […] Il a révolutionné le rôle des stretch-fours […] Tu ne pouvais pas mettre un joueur de petite taille pour le défendre car il était trop grand, tu ne pouvais pas non plus mettre un intérieur lent car il avait un premier pas trop rapide, tu ne pouvais pas le contrer car il shootait haut comme Larry Bird. Quand on parle des meilleurs ailier-forts de l’histoire, il est là, avec Charles Barkley, Tim Duncan, Kevin Garnett, Kevin McHale” – LeBron James

Voilà un nouveau témoignage qui devrait faire plaisir au Wunderkid, qui a affronté LeBron à de nombreuses reprises au cours de sa longue carrière et en particulier lors des Finals 2011 entre Dallas et Miami. On notera quand même que le King parle du meilleur joueur “international” de tous les temps, ce qui enlève donc les Américains de l’équation. Cela tombe bien, le grand Dirk a justement relancé le débat du Goat en.. envoyant des louanges à LBJ le même jour ! On rappelle que Dirk pourrait intégrer la promotion 2023 du Hall of Fame. Il y retrouverait notamment son vieux rival Dwyane Wade mais aussi Pau Gasol et Tony Parker, d’autres légendes internationales pour une cuvée qui sentira décidément bon le Vieux Continent.

Dirk Nowitzki s’est imposé, tout au long de ses vingt-et-une années sur les parquets NBA, comme une légende incontestable de la balle orange. Cela valait bien un gros hommage d’un autre très grand de ce sport, LeBron James.

Source texte : ClutchPoints