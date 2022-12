C’est une cuvée potentiellement légendaire qui pourrait intégrer le Hall of Fame du basketball à Springfield, le 12 août 2023. En effet, Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Gregg Popovich et Pau Gasol – pour ne citer qu’eux – ont été annoncés aujourd’hui comme officiellement éligibles à leur entrée au paradis du basket !

La cérémonie pourrait rentrer dans les mémoires.

Chaque année, le Hall of Fame ouvre ses portes et des cuvées très variées sont présentées. Il y a des classes comme celle de 2020 qui envoient du steak (Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett), et d’autres qui le font un peu moins.

La cuvée 2023 ? Attention, car comme Marc Stein du New York Times l’a relayé via son compte Twitter, le niveau pourrait être inédit :

Tony Parker

Gregg Popovich

Dirk Nowitzki

Dwyane Wade

Pau Gasol

Becky Hammon

Rien que ça ! Des dossiers éligibles, donc des candidatures qu’il faudra valider dans les prochains mois lors de la sélection officielle qui sera annoncée à l’approche du printemps.

Mais sur le papier, on est sur un groupe de légendes du jeu, sur comme en dehors des terrains.

Class of 2023 Hall of Fame nominees announced today include: Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Tony Parker, Pau Gasol, Gregg Popovich and Becky Hammon. More NBA from me: https://t.co/LGN9cV7Dif — Marc Stein (@TheSteinLine) December 21, 2022

Inutile de présenter Tony Parker, le Français serait alors le premier à entrer au panthéon des basketteurs.

De sa génération ? D’autres grands garçons. On pense évidemment à Pau Gasol, de la même Draft (2001) et avec qui il a souvent bataillé sur la scène internationale.

Dirk Nowitzki et Dwyane Wade, légendaires eux aussi, se sont affrontés à de maintes reprises et notamment 2 fois en Finales NBA, avec les Mavs et le Heat.

Gregg Popovich et Becky Hammon, bras-dessus bras-dessous pendant des années en NBA, auraient également droit à leur entrée mais pour des dossiers différents, Becky on imagine pour son immense carrière en WNBA, et Pop pour ses accomplissements sur les bancs en tant qu’entraîneur.

Prochaine étape ? La validation de ces beaux dossiers d’ici quelques mois, une annonce officielle de la part du Hall of Fame de Springfield, et un rendez-vous pris par toute la planète basket, le 12 août 2023 !

Source : Marc Stein – New York Times