Hall of Fame 2024 : les finalistes sont connus !

En marge du All-Star Weekend, qui débute cette nuit avec un délicieux Rising Stars aux saveurs françaises, ont été dévoilés les noms des finalistes pour le Hall of Fame 2024.

Les heureux élus seront connus le 6 avril à l’occasion du Final Four de NCAA, et c’est donc une première liste qui a été dévoilée hier. Avec quelques noms qui devraient vous dire quelque chose…

Les finalistes du Hall of Fame 2024 ! ⭐️

Avec notamment :

– Vince Carter

– Chauncey Billups

– Michael Cooper

– Walter Davis

– Jerry West en tant qu’exécutif

– Seimone Augustus pic.twitter.com/BIwk5k54Co

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2024



Les votants ont quelques semaines pour y réfléchir, mais on devrait en tout cas voir le meilleur dunkeur de tous les temps monter sur l’iconique estrade, alors que l’actuel coach des Blazers mériterait presque d’attendre un ou deux ans de plus au vu de la disasterclass qu’il lâche actuellement sur le banc des Blazers. Plus sérieusement ? Après une promo 2020 légendaire (Kobe, Duncan, Garnett) ou une promo 2023 très européenne (Parker, Gasol, Nowitzki), on devrait avoir droit en 2024 à un Hall of Fame… aérien !