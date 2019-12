Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett nominés pour intégrer le Hall of Fame : la cuvée 2020 s’annonce all-time

Après une cuvée 2018 historique, celle de l’année écoulée faisait légèrement moins rêver même si on parle quand même du gratin. Mais la respiration pourrait être de courte durée vu ce qui arrive derrière. Alors par ici les nominés 2020 et on monte un par un dans l’ascenseur parce qu’il y a du lourd.

Le processus pour intégrer le Hall of Fame est toujours strict. D’abord, l’annonce des 50 nominés désignés par le Comité d’Amérique du Nord pour qui pourront voter les membres du Hall of Fame. Ensuite, les finalistes seront présentés en marge du All-Star Weekend à Chicago en février prochain et enfin c’est seulement à l’occasion du Final Four de la March Madness, début avril, que seront dévoilés les noms de ceux qui seront intégrés au temple du basketball à Springfield au mois de septembre. Parmi les nominés cette année, on retrouve des anciens joueurs qui n’ont pas encore été choisi lors des précédents scrutins. Chauncey Billups, Mark Jackson, Tim Hardaway, Richard Hamilton, Chris Webber, Ben Wallace et Marcus Camby vont notamment retenter leur chance en 2020. Mais cette entrée dans une nouvelle décennie devrait surtout être marquée par l’arrivée de quatre joueurs qui ont marqué le troisième millénaire de leur emprunte. Si vous avez lu le titre vous savez déjà de qui il s’agit mais il y en a un quatrième. Ainsi, Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett et Chris Bosh pourraient former le Big Four de cette soirée prévue dans le Massachusetts dans neuf mois. On revient, on va préparer nos mouchoirs.

Trois ans après nous avoir abandonnés, la brochette pourrait nous offrir de grandes émotions avec des discours que l’on attend de pied ferme. Celui de Timmy devrait tenir en 30 secondes, celui du Mamba devrait être prononcé à la troisième personne et accompagné d’un film autobiographique de 4 jours (il faut bien remontrer toutes les étapes de son farewell tour) et celui du Big Ticket devrait être censuré par YouTube pour explicit content. Enfin, le plus fort pourrait bien être celui du troisième amis de Los Tres Amigos à Miami qui a dû tirer un trait sur sa carrière beaucoup plus tôt qu’il ne l’imaginait à cause de problèmes de santé importants et la découverte de caillots sanguins dans son corps. CB1 s’est déjà dit extrêmement honoré d’avoir été nominé mais il faudra encore franchir deux étapes de sélection pour retrouver ces quatre hommes au Hall of Fame. Ils pourraient également être accompagnés de Toni Kukoc, Shawn Marion, Michael Finley, Mark Eaton et Buck Williams qui sont tous nominés pour la première fois, ou encore de Rick Adelman, George Karl, Dick Motta et Rudy Tomjanovich chez les coachs et Swin Cash, Tamika Catchings, Becky Hammon ainsi que Kim Mulkey chez les femmes.

Truly an honor. My career ended earlier than expected and that hurt immensely. To come to this point being nominated for the Hall of Fame with my heroes is truly an amazing feeling. #HOF20 pic.twitter.com/I0dlBgnBoW — Chris Bosh (@chrisbosh) December 19, 2019

On ne s’en fait pas trop quand même pour le quatuor des années 2000 et 2010 mais on se donne rendez-vous à Chicago pour le petit checkpoint habituel afin de retrouver les noms des finalistes.

