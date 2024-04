Hall of Fame 2024, la liste complète des futurs intronisé(e)s

On a appris ces dernières heures que Vince Carter, entre autres, serait intronisé cette année au Hall of Fame de la NBA. Pas de jaloux, alors voici la liste complète de celles et ceux qui entreront au Panthéon de la NBA le 17 août prochain !

Chauncey Billups

Vince Carter

Michael Cooper

Walter Davis

Jerry West

Doug Collins

Herb Simon

Seimone Augustus

Dick Barnett

Bo Ryan

Michele Timmes

Harley Redin

Charles Smith

Du joueur NBA connu et reconnu. Du dunkeur all-time, du champion NBA évidemment, beaucoup. Des hommages posthumes, et des Hall of Famers qui le sont déjà.. trois fois, coucou Jerry West. On vous rassure, Chauncey Billups n’est pas Hall of Famer en récompense de ses travaux avec les Blazers, et ça c’est uniquement parce qu’on n’allait pas terminer cet article sans vanner quelqu’un. C’est fait, et cet article est donc terminé. Rendez-vous le 17 août pour de biens beaux discours, et plein de petits fours !