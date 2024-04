Dans une semaine aura lieu à Antibes le TQP du basket fauteuil pour Paris 2024. TQP comme t’inquiètes pas Tournoi Qualificatif Paralympique, l’occasion parfaite pour vous parler d’une discipline qui gagne à être connue. L’occasion, surtout, pour l’Équipe de France de se qualifier pour les Jeux !

Nous sommes en 1948, dans l’hôpital anglais de Stoke Mandeville. Sir Ludwig Guttmann, médecin allemand expatrié en Angleterre et qui exerce au sein de l’hôpital, cherche comment optimiser la rééducation de quelques vétérans de la Seconde Guerre Mondiale. En marge des Jeux Olympiques de Londres, il imagine alors ce qui deviendra très vite… les Jeux Paralympiques. Parmi les idées imaginées, le “wheelchair basketball” tire son épingle du jeu, à tel point que le basket fauteuil est aujourd’hui considéré comme une discipline pionnière du sport paralympique.

Venons en au fait, 76 ans plus tard.

Un match de basket fauteuil se déroule en quatre quart-temps de dix minutes, à cinq contre cinq et sur des paniers situés à 3m05 de haut. Tout pareil que les valides, pas de jaloux. La particularité du basket fauteuil étant – hormis les chocs beaucoup plus nombreux – qu’une classification existe pour les joueurs, avec des handicaps plus ou moins lourds et une “note” définissant ce handicap, de 1 à 4,5. Plus le handicap est lourd moins la note est élevée, et le cinq sur le parquet ne doit jamais excéder le total de 14. Pour le reste ? Mettre le ballon dans le panier, “rien de bien sorcier”.

Les cracks mondiaux du basket fauteuil ? Ils sont – pour les hommes – Américains, voire Australiens ou Canadiens. Chez les femmes le Canada et les États-Unis ont tout d’abord raflé les médailles, mais plus récemment les boss sont plutôt hollandaises. La France (chez les gars) est pour sa part privée de Jeux Paralympiques depuis 2004, raison de plus pour prier très fort pour une qualification cette année.

Cette année la compétition paralympique a été réduite à 8 équipes pour les hommes, pareil pour les filles, c’est moins qu’à Tokyo. L’objectif ? Avoir un tournoi d’une qualité folle, et c’est d’ailleurs pour ça que, contrairement à la plupart des disciplines, la France ne bénéficie pas d’une place assurée du fait de son statut de pays organisateur. Chez les hommes la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Espagne et l’Australie ont déjà composté leur billet, alors que chez les filles les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Chine verront l’Accor Arena, théâtre des jeux du 29 août au 8 septembre prochain.

Parlons un peu de ce TQP

Premier TQP de l’histoire du basket fauteuil, le tournoi qualificatif aura donc lieu le week-end prochain à Antibes, dans la salle des Sharks. C’est une vraie salle hein, c’est pas dans la mer. Le tournoi aura lieu du vendredi 12 au lundi 15 et se déroulera comme suit :

Deux groupes de quatre nations

Pays-Bas, Canada, Iran et France dans un groupe, puis Allemagne, Italie, Colombie et Maroc dans l’autre.

Tout le monde rencontre tout le monde du vendredi au dimanche

Tout le monde rejoue le lundi (1 vs 4, 2 vs 3, 3 vs 2, 4 vs 1), et chaque vainqueur gagne son sésame pour les Jeux !

Le programme des Bleus

Vendredi 12 : France – Iran (19h)

Samedi 13 : France – Canada (15h30)

Dimanche 14 : France – Pays-Bas (15h30)

Lundi 15 : suspense

La compétition sera retransmise sur les antennes de beIN Sports, sur l’Equipe Live et sur la chaine YT officielle du basket fauteuil, ici-même.

Le roster de l’Équipe de France

Rémi BAYLE – 2,5 points

Houcine BELAID – 3,5 points

Christophe CARLIER – 3 points

Audrey CAYOL – 1,5 points

Jérôme DURAN – 2 points

Ibrahim GUIRASSY – 1 points

Louis HARDOUIN – 2,5 points

Nicolas JOUANSERRE – 4,5 points

Jordan LUCE – 4,5 points

Sofyane MEHIAOUI – 3 points

Alexis RAMONET – 4 points

Enzo TRABUCHET – 4 points

Les filles dans tout ça ? Elles disputeront leur TQP le week-end suivant à… Osaka, le voyage est un poil plus long, mais on suivra évidemment ça d’un œil très avisé. Allez, on aura du 5×5 aux Jeux, on aura du 3×3 aux Jeux, mais on veut aussi du basket fauteuil !