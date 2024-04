Si les basketteurs et basketteuses valides n’ont pas eu besoin de passer par un TQO pour jouer “leurs” Jeux Olympiques cet été, ça n’est pas le cas des Équipes de France de basket fauteuil. Pour les femmes ce sera le week-end prochain à Osaka, et pour les gars ça commence dès aujourd’hui, du côté d’Antibes !

Première bonne nouvelle avant même de vous parler du contenu de ce week-end de basket : l’entièreté de cette compétition sera retransmise sur beIN Sports, sur l’Equipe Live et sur la chaine YouTube ci-dessous. Vraie publicité pour un sport qui gagne à être connu, on applaudit des deux mains.

Pour mater tous les matchs c’est juste là

L’Équipe de France débute son tournoi ce soir à 19h face à l’Iran, et pour se qualifier pour Paris il faudra être le plus solide possible jusqu’à dimanche, pour s’offrir une match-up moins ardue lundi. En effet, toutes les équipes participant au TQP peuvent composter leur billet lundi, avec quatre matchs pour autant de “Golden Tickets”. Deux poules de quatre équipes, et lundi les 1ers affronteront les 4è de l’autre poule, les 2è affronteront les 3è, etc etc. Le programme complet ? Le voici et le voilà :

Aujourd’hui :

11h : Maroc vs Italie

13h15 : Colombie vs Allemagne

15h30 : Canada vs Pays-Bas

18h : Cérémonie d’ouverture

19h : Iran vs France

Samedi 13 avril

11h : Italie vs Colombie

13h15 : Pays-Bas vs Iran

15h30 : Allemagne vs Maroc

18h : France vs Canada

Dimanche 14 avril

11h : Maroc vs Colombie

13h15 : Canada vs Iran

15h30 : France vs Pays-Bas

18h : Allemagne vs Italie

Iran, Canada et Pays-Bas, avec un objectif de trois victoires pour affronter une nation moins solide lundi. D’ici-là ? Votre objectif à vous c’est d’en parler, et de vivre en direct une potentielle qualif de nos Bleus. ALLEZ !