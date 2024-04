Soirée festive hier à Memphis, puisqu’en marge de la logique défaite des Grizzlies contre les Sixers, la franchise du Tennessee a retiré le numéro 33 de Marc Gasol. La grande famille du Grit & Grind était réunie, et une bonne partie de cette famille veille désormais sur le parquet de la ville d’Elvis.

Toute la bande était réunie. De Zach Randolph et Tony Allen, les deux autres membres de la franchise dont le maillot a été retiré, en passant par (le prochain) Mike Conley, Mike Miller, Tayshaun Prince ou Dave Joerger, sans oublier la famille Gasol, femme, enfants et frère (Pau) compris. Une cérémonie de 45 minutes pour conclure une soirée que le basket n’avait pas réussi à enflammer.

Marc Gasol à Memphis ? C’est tout d’abord une arrivée en catimini, alors que son frère avait ouvert la porte à l’entente Gasolo-Grizzlienne. Ce seront au final onze saisons de “succès” collectifs, avec de très grosses saisons régulières et un apex situé en 2013 avec une finale de conférence. Des succès individuels également, avec trois sélections de All-Stars et un trophée de DPOY en 2013. La défense venons-en au fait, puisque Marc Gasol c’est, au même titre que plusieurs de ses compères, l’un des symboles du “Grit & Grind”, ce concept en vogue au début des années 2010 et qui mettait en avant la capacité de ces Grizzlies à se mettre le cul par terre en défense pour laisser les adversaires à des hauteurs offensives dignes d’un match de PRM un dimanche matin.

Une question d’état d’esprit donc, des mains sûres et un QI basket formidable il ne faut pas l’oublier, et ce guerrier sur le terrain était doublé d’un homme en or en dehors, raison – aussi – pour laquelle le n°33 flotte ce matin tout en haut du FedEx Forum.