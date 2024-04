UConn, Purdue, Alabama, NC State. Voici les quatre universités qui étaient en lice cette nuit à Glendale (Arizona) pour le début du fameux Final Four de la March Madness. Les deux premiers voulaient faire respecter leur statut de tête de série #1, les deux autres voulaient créer une énorme surprise. Que s’est-il passé ? Par ici le récap.

Purdue – NC State : 63-50

Pour avoir la moindre chance de battre Purdue, les joueurs de NC State devaient trouver un moyen de contenir le géant Zach Edey. Ils ont tout tenté, ils ont parfois réussi à l’embêter, mais au final ils ont cédé : 20 points (9/14 au tir), 12 rebonds, 4 passes, 2 contres pour Edey, le tout en 40 minutes puisqu’il n’est pas sorti une seule fois du match. Si le pivot de Purdue a été un poil moins impressionnant sur le plan stats que lors de ses précédentes sorties, il a suffisamment pesé pour mettre fin aux espoirs du Wolfpack.

NC State peut néanmoins avoir des regrets, car Purdue n’a pas joué son meilleur match de la saison. Seulement 40% au tir (mais 10 tirs primés marqués à… 40%) et 16 pertes de balles pour les Boilermakers, qui possédaient l’une des dix meilleures attaques du pays cette année et qui n’avaient jamais inscrit aussi peu de points dans un match cette année. Mais NC State a été encore plus maladroit. L’intérieur DJ Burns Jr. est redescendu de son nuage (8 points à 4/10 au tir), DJ Horne a vainement tenté de porter les siens (20 points à 8/21 au tir), et la très faible réussite à 3-points (5/19) a fini par coûter cher au Wolfpack. NC State a aussi perdu son guard titulaire Michael O’Connell sur blessure en première mi-temps. C’en était trop pour espérer taper Purdue.

La folle aventure de NC State s’arrête donc au stade du Final Four de la March Madness. Le parcours du Français Mohamed Diarra (2 points, 5 rebonds en 26 minutes) et ses copains restera néanmoins l’un des plus beaux de ces dernières années, eux que personne n’attendait à ce niveau-là.

UConn – Alabama : 86-72

UConn est arrivé au Final Four dans le costume de grand favori. Le champion en titre a fait respecter son statut, mais Alabama peut sortir la tête haute. Le Crimson Tide, qui participait pour la première fois au dernier carré de la March Madness, a tenu tête au rouleau compresseur d’UConn pendant quasiment les trois quarts du match. Avec moins de 13 minutes à jouer, le score indiquait encore 56-56. C’est alors que les Huskies ont passé un 15-5 à Alabama sous l’impulsion notamment du freshman Stephon Castle (21 points, 5 rebonds) et du géant Donovan Clingan (18 points, 5 rebonds, 4 contres). Les deux prospects NBA – dominants des deux côtés du terrain – ont été les grands artisans de la victoire d’UConn.

Porté par Mark Sears (24 points), Grant Nelson (19 points, 15 rebonds) et une très belle adresse à 3-points (48%, 11/23), Alabama a globalement joué sur ses forces. Mais face à UConn, le moindre petit trou d’air peut s’avérer fatal. Les Huskies sont l’équipe la plus complète du pays et peuvent faire la différence en quelques minutes, à la fois en attaque et en défense. Le match de cette nuit en est la plus grande preuve.

De retour en finale après le titre remporté face à San Diego State il y a un an, les UConn Huskies peuvent rentrer dans l’histoire en réalisant le premier back-to-back depuis les Florida Gators de Joakim Noah en 2007. Dernier obstacle sur leur route vers les sommets ? Zach Edey et Purdue.