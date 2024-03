Ça y est, on y est ! La March Madness, le fameux tournoi universitaire qui passionne tous les ans l’Amérique, est sur le point de démarrer. 64 équipes sont en lice avec des rêves plein la tête. Certaines rêvent de titre, d’autres de créer la surprise pour entrer dans la légende du tournoi NCAA. Coup d’envoi ce jeudi soir, dès 17h15 heure française !

Dans le paysage des sports américains, la March Madness occupe une place toute particulière.

Alors que le Super Bowl (finale du championnat NFL) est passé depuis plus d’un mois, que le foot universitaire est en vacances, que les Playoffs NBA (et NHL) se font attendre et que la saison de baseball est seulement sur le point de se lancer, tous les yeux ou presque sont rivés vers le fameux tournoi NCAA de fin de saison. Le mois de mars est clairement synonyme de basket universitaire aux États-Unis.

Si la March Madness passionne tant les foules, c’est parce qu’elle provoque des émotions intenses pendant trois semaines. Des émotions, mais aussi du suspense, des surprises, de l’intensité, bref tout ce qu’on aime dans le sport. Et tout cela puise sa source dans le format même du tournoi.

64 équipes sur la ligne de départ

63 matchs en l’espace de trois semaines

Que des matchs à élimination directe (faux pas interdit !)

Tous les matchs joués en terrain neutre

Des grands favoris (UConn, Houston, Purdue, North Carolina…)

Des petits poucets (Wagner, Stetson, Grambling, Longwood…)

Un bracket qui relie tout ça ensemble et qui engage les fans

Alors que la saison régulière NBA peut parfois sembler un peu longue, et que les Playoffs au meilleur des sept matchs ne laissent finalement que peu de place aux surprises, c’est toujours rafraîchissant de faire une parenthèse NCAA à ce moment-là de l’année.

Bien évidemment, le niveau de jeu n’a rien à voir avec l’élite que représente la NBA, mais l’intensité et la passion des joueurs participant à la March Madness compensent largement cette différence. Le fait que chaque match du tournoi représente une rencontre à élimination directe – type Coupe de France – donne un côté magique et totalement imprévisible à cette compétition.

La March Madness, c’est aussi l’occasion d’observer des prospects qui devraient arriver en NBA l’an prochain. Rob Dillingham, Dalton Knecht, Reed Sheppard, Zach Edey… La Draft est dans trois mois et tous ces gars-là voudront marquer les esprits sur la grande scène. À propos de marquer les esprits, il faudra suivre tout particulièrement la géniale Caitlin Clark, nouveau visage du basket féminin qui pourrait bien enflammer la March Madness du côté des filles avant de faire le grand saut en WNBA.

(2023) Caitlin Clark in March Madness

• 31.8 Points per game

• 10.0 Assists per game

• 5.2 Rebounds per game

• 1.8 Steals per game

• 48/42/88 Shooting splits (12.5 3PA) pic.twitter.com/RNunULvBO5

— College Basketball Report (@CBKReport) August 30, 2023

De ce jeudi 21 mars jusqu’au 8 avril prochain, la Folie de Mars va envahir l’Amérique. De très belles histoires vont forcément s’écrire mais des espoirs vont aussi se briser. Alors que vous soyez fan ou non de NCAA, l’événement est juste immanquable.

